The draw ceremony for the national competition of this year’s President Federation Cup (men and women) will hold at the NFF Secretariat, Abuja on Friday.

The draw comes after the national playoff games, during which four teams were eliminated from the women’s competition, and six teams from the men’s competition.

A total of 32 teams will be drawn for the national competition in the women’s category, while there will be a total of 64 teams in the men’s competition.

Cup holders Kwara United, Shooting Stars, Enugu Rangers, Bendel Insurance, Nasarawa United, Ikorodu City, Rivers United, and Barau FC are among the contenders in the men’s competition.

Stay Ahead with Premium Times Follow us on Google News and never miss breaking stories, investigations, and in-depth reporting. Add as a preferred source on Google

In the women’s competition, last year’s winners Rivers Angels, Nasarawa Amazons, FC Robo Queens, Ibom Angels, Bayelsa Queens and Naija Ratels are among the contenders.

Women’s Competition:

Abia: Ahudiyannem Queens; Abia Angels

Akwa Ibom: Ibom Angels; Solo Wonders

Bayelsa: Bayelsa Queens

Delta: Delta Queens; Royal Queens

Ebonyi: Esthinghton FC

Edo: Edo Queens; Fortress Ladies

Ekiti: Ekiti Queens

Enugu: Rangers Women

FCT: Naija Ratels; NAF FC

Imo: Heartland Queens; Ikukuoma Queens

Kaduna: Gallant Queens

Kogi: Confluence Queens

Kwara: Moje Queens

Lagos: FC Robo Queens; Ghetto Tiger Ladies

Nasarawa: Nasarawa Amazons

Ogun: Remo Stars Ladies

Ondo: Sunshine Queens; Onimarg FC

Osun: Osun Babes

Oyo: Pacesetter Queens; Dragon Fury Ladies

Plateau: Mighty Jets Mata; Plateau United Queens

Rivers: Rivers Angels; Osklean FC

Men’s Competition:

Abia: Enyimba FC; Ahudiyannem FC

Adamawa: Adamawa United; Adamawa United Academy

Akwa Ibom: Akwa United; Godswill Akpabio FC

Anambra: Edel FC

Bauchi: Wikki Tourists; Warinje FC

Bayelsa: Bayelsa United; Krosaders Football Academy

Benue: Flight FC; Lobi Stars

Borno: El-Kanemi Warriors

Cross River: E-World FC; Mojoda FC

Delta: Sapele Lions; Warri Wolves

Ebonyi: Rice FC; Cynosure FC

Edo: Bendel Insurance; Westgate FC

Ekiti: Agbana Wonderful FA

Enugu: Rangers Int’l; Ingas FC

FCT: Sporting Supreme U19; Sporting Supreme FC

Gombe: Gombe United; El-Shama FC

Imo: Campus FC; OISA FC

Jigawa: Jigawa Golden Stars; Jigawa Golden Stars Jnr

Kaduna: Kada Warriors; ABU DLC

Kano: Barau FC; Bichi First

Katsina: Katsina United; Katsina United Jnr

Kebbi: Kebbi United; Kanta Warriors

Kogi: Kogi United

Kwara: Kwara United; Gaa Akanbi

Lagos: Ikorodu City; G12 FC

Nasarawa: Nasarawa United; FC Basira

Niger: Bida Lions; Niger Tornadoes

Ogun: Beyond Limits Academy; Stormers FC

Ondo: Sunshine U19; Adanimogo FC

Osun: Ejigbo City

Oyo: Crown FC; 3SC

Plateau: Plateau United; Mighty Jets

Rivers: Rivers United; Wilbros FC

Sokoto: Sokoto United; YSFON Stars

Zamfara: Zamfara United