The draw ceremony for the national competition of this year’s President Federation Cup (men and women) will hold at the NFF Secretariat, Abuja on Friday.
The draw comes after the national playoff games, during which four teams were eliminated from the women’s competition, and six teams from the men’s competition.
A total of 32 teams will be drawn for the national competition in the women’s category, while there will be a total of 64 teams in the men’s competition.
Cup holders Kwara United, Shooting Stars, Enugu Rangers, Bendel Insurance, Nasarawa United, Ikorodu City, Rivers United, and Barau FC are among the contenders in the men’s competition.
In the women’s competition, last year’s winners Rivers Angels, Nasarawa Amazons, FC Robo Queens, Ibom Angels, Bayelsa Queens and Naija Ratels are among the contenders.
Women’s Competition:
Abia: Ahudiyannem Queens; Abia Angels
Akwa Ibom: Ibom Angels; Solo Wonders
Bayelsa: Bayelsa Queens
Delta: Delta Queens; Royal Queens
Ebonyi: Esthinghton FC
Edo: Edo Queens; Fortress Ladies
Ekiti: Ekiti Queens
Enugu: Rangers Women
FCT: Naija Ratels; NAF FC
Imo: Heartland Queens; Ikukuoma Queens
Kaduna: Gallant Queens
Kogi: Confluence Queens
Kwara: Moje Queens
Lagos: FC Robo Queens; Ghetto Tiger Ladies
Nasarawa: Nasarawa Amazons
Ogun: Remo Stars Ladies
Ondo: Sunshine Queens; Onimarg FC
Osun: Osun Babes
Oyo: Pacesetter Queens; Dragon Fury Ladies
Plateau: Mighty Jets Mata; Plateau United Queens
Rivers: Rivers Angels; Osklean FC
Men’s Competition:
Abia: Enyimba FC; Ahudiyannem FC
Adamawa: Adamawa United; Adamawa United Academy
Akwa Ibom: Akwa United; Godswill Akpabio FC
Anambra: Edel FC
Bauchi: Wikki Tourists; Warinje FC
Bayelsa: Bayelsa United; Krosaders Football Academy
Benue: Flight FC; Lobi Stars
Borno: El-Kanemi Warriors
Cross River: E-World FC; Mojoda FC
Delta: Sapele Lions; Warri Wolves
Ebonyi: Rice FC; Cynosure FC
Edo: Bendel Insurance; Westgate FC
Ekiti: Agbana Wonderful FA
Enugu: Rangers Int’l; Ingas FC
FCT: Sporting Supreme U19; Sporting Supreme FC
Gombe: Gombe United; El-Shama FC
Imo: Campus FC; OISA FC
Jigawa: Jigawa Golden Stars; Jigawa Golden Stars Jnr
Kaduna: Kada Warriors; ABU DLC
Kano: Barau FC; Bichi First
Katsina: Katsina United; Katsina United Jnr
Kebbi: Kebbi United; Kanta Warriors
Kogi: Kogi United
Kwara: Kwara United; Gaa Akanbi
Lagos: Ikorodu City; G12 FC
Nasarawa: Nasarawa United; FC Basira
Niger: Bida Lions; Niger Tornadoes
Ogun: Beyond Limits Academy; Stormers FC
Ondo: Sunshine U19; Adanimogo FC
Osun: Ejigbo City
Oyo: Crown FC; 3SC
Plateau: Plateau United; Mighty Jets
Rivers: Rivers United; Wilbros FC
Sokoto: Sokoto United; YSFON Stars
Zamfara: Zamfara United