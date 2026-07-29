The National Universities Commission (NUC) conducted a comprehensive accreditation exercise for selected academic programmes at Maduka University, Ekwegbe-Nsukka, between October and December 2025. Following the evaluation, the University achieved an outstanding result, with all seven programmes presented for accreditation receiving Full Accreditation Status.
The accredited programmes are:
Accounting
Mass Communication
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Computer Science
Cyber Security
Software Engineering
Economics
International Relations
Programme scores ranged from 84.8% to 97.0%, comfortably exceeding the benchmark required for Full Accreditation.
According to the NUC’s official results, 100% of the programmes assessed earned Full Accreditation, with no programme receiving Interim or Denied Accreditation.
The accreditation status for all seven programmes is valid until 2030, reaffirming the University’s sustained compliance with national quality assurance standards.
The accreditation panels acknowledged several institutional strengths, including:
– Strong academic curriculum and programme delivery.
– Compliance with the Benchmark Minimum Academic Standards (BMAS/CCMAS).
– Adequate library services and learning resources.
– Functional teaching and learning environment.
– Commitment to quality assurance and academic excellence.
– Overall institutional capacity to deliver quality university education.
Overall, the accreditation outcome reflects Maduka University’s continued commitment to academic excellence, institutional quality assurance, and regulatory compliance.
Achieving Full Accreditation in all seven programmes assessed demonstrates that the University meets the National Universities Commission’s standards for academic quality, staffing, infrastructure, library resources, and governance. The outcome provides assurance to students, parents, employers, and other stakeholders that the University’s academic programmes satisfy nationally approved standards and remain positioned for continuous importance.
For Enquiries:
Rose: 08055091802 , 08065356367
Henry: 09157893107
Email: [email protected]
Website: madukauniversity.edu.ng
Admissions Portal: admissions.madukauniversity.edu.ng
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