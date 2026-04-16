The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) has released the list of 89 closed Microfinance Banks (MFBs) and Primary Mortgage Banks (PMBs) as it moves to conclude their liquidation process.
The NDIC said on Wednesday that it is concluding the liquidation activities of 89 closed MFBs and PMBs following their successful acquisition by new owners.
According to the NDIC, the successful acquisition was carried out under the Purchase and Assumption (P&A) resolution model executed by the corporation.
The NDIC clarified that the 89 closed banks were part of the 179 MFBs and 4 PMBs whose banking licenses were revoked by the Central Bank of Nigeria (CBN) on 22-23 May 2023.
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It added that the CBN issued licenses to 89 new eligible institutions to acquire the assets and liabilities of the defunct banks.
The corporation also stated that the new licensed institutions have commenced operations under new names.
“Through the ‘Purchase and Assumption’ agreements, 89 new eligible institutions were issued licenses by the CBN to acquire the assets and liabilities of the defunct banks and have since commenced operations under new names,” the NDIC stated.
Find the full list of defunct banks, the newly assumed banks and their respective locations below.
S/N
OLD NAME
NEW NAME
LOCATION
1
MOUAU VASMUCS MICROFINANCE BANK LIMITED
MOVASCO-OP MICROFINANCE BANK LIMITED
ABIA
2
EDUEK MICROFINANCE BANK LIMITED
MINT MICROFINANCE BANK LIMITED
AKWA IBOM
3
INI MICROFINANCE BANK LIMITED
UFORO MICROFINANCE BANK LIMITED
AKWA IBOM
4
NSEHE MICROFINANCE BANK LIMITED
VISTA MICROFINANCE BANK LIMITED
AKWA IBOM
5
ZAWADI MICROFINANCE BANK LIMITED
ZITRA MICROFINANCE BANK LIMITED
AKWA IBOM
6
AKPO MICROFINANCE BANK LIMITED
OGANIRU MICROFINANCE BANK LIMITED
ANAMBRA
7
ANYA MICROFINANCE BANK LIMITED
PIONNER (DIOHAUNOEGO) MICROFINANCE BANK LIMITED
ANAMBRA
8
AWKA MICROFINANCE BANK LIMITED
PLANTINUM MICROFINANCE BANK LIMITED
ANAMBRA
9
ENUGWU-UKWU MICROFINANCE BANK LIMITED
UMUNRI MICROFINANCE BANK LIMITED
ANAMBRA
10
ISI-AKU MICROFINANCE BANK LIMITED
ISIEGO MICROFINANCE BANK LIMITED
ANAMBRA
11
OBOSI MICROFINANCE BANK LIMITED
ADIKE MICROFINANCE BANK LIMITED
ANAMBRA
12
CUB MICROFINANCE BANK LIMITED
UNICOOP MICROFINANCE BANK LIMITED
DELTA
13
UMEJEI MICROFINANCE BANK LIMITED
KOLISA MICROFINANCE BANK LIMITED
DELTA
14
ABC MICROFINANCE BANK LIMITED
OKADA MICROFINANCE BANK LIMITED
EDO
15
EHOR MICROFINANCE BANK LIMITED
EHINOMA MICROFINANCE BANK LIMITED
EDO
16
ESAN MICROFINANCE BANK LIMITED
.
UBJ MICROFINANCE BANK LIMITED
EDO
17
AMOYE MICROFINANCE BANK LIMITED
IKERE MICROFINANCE BANK LIMITED
EKITI
18
GOLDENFUNDS MICROFINANCE BANK LIMITED
ROYAL EXCELLENT MICROFINANCE BANK LIMITED
ENUGU
19
EVANGEL MICROFINANCE BANK LIMITED
VANGEL MICROFINANCE BANK LIMITED
IMO
20
GREENLAND MICROFINANCE BANK LIMITED
5TT MICROFINANCE BANK LIMITED
.
IMO
21
ARISE MICROFINANCE BANK LIMITED
SHINE MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
22
BANCCORP MICROFINANCE BANK LIMITED
BLOC MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
23
BISHOPGATE MICROFINANCE BANK LIMITED
ADVANCLY MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
24
BRIDGEWAY MICROFINANCE BANK LIMITED
BWAY MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
25
BRIYTH COVENANT MICROFINANCE BANK LIMITED
WESTON–CHARIS MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
26
CREDIT AFRIQUE MICROFINANCE BANK LIMITED
KAIZEN MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
27
ECHO MICROFINANCE BANK LIMITED
PLUS ONE MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
28
EYOWO MICROFINANCE BANK LIMITED
ENTREPRENEUR MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
29
FIYINFOLU MICROFINANCE BANK LIMITED
TEERUS MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
30
HACKMAN MICROFINANCE BANK LIMITED
LIGHTWAY MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
31
HALMOND MICROFINANCE BANK LIMITED
CASA MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
32
MANNA MICROFINANCE BANK LIMITED
SAVESIMPLE MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
33
MANNY MICROFINANCE BANK LIMITED
SILVEREND MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
34
MAYFAIR MICROFINANCE BANK LIMITED
OPTIMUN GLOBAL MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
35
MERCURY MICROFINANCE BANK LIMITED
DASH MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
36
MONEYWISE MICROFINANCE BANK LIMITED
INDULGE MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
37
NETWORK MICROFINANCE BANK LIMITED
UNICORN MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
38
NUTURE MICROFINANCE BANK LIMITED
MBAG MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
39
ONYX MICROFINANCE BANK LIMITED
DIGITVANT MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
40
OROS CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED
EZPAY MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
41
PENIEL MICROFINANCE BANK LIMITED
ZIRCON MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
42
PRIMERA MICROFINANCE BANK LIMITED
KOINS MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
43
PURPLE MONEY MICROFINANCE BANK LIMITED
WILLOWS MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
44
STALLION MICROFINANCE BANK LIMITED
SPRINGFIELD MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
45
SUNRISE MICROFINANCE BANK LIMITED
STABLE MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
46
SURBPOLITAN MICROFINANCE BANK LIMITED
CHARIS MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
47
VERDANT-CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED
VERDANT MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
48
ZIKADO MICROFINANCE BANK LIMITED
AVEST MICROFINANCE BANK LIMITED
LAGOS
49
AIYEPE MICROFINANCE BANK LIMITED
SPRINGVILLE MICROFINANCE BANK LIMITED
OGUN
50
INTERLAND MICROFINANCE BANK LIMITED
NEXTON MICROFINANCE BANK LIMITED
OGUN
51
STAR MICROFINANCE BANK LIMITED
SOSA MICROFINANCE BANK LIMITED
OGUN
52
ZIGATE MICROFINANCE BANK LIMITED
KATSU MICROFINANCE BANK LIMITED
OGUN
53
FASILIDAPO MICROFINANCE BANK LIMITED
OURPASS MICROFINANCE BANK LIMITED
ONDO
54
NEWAGE MICROFINANCE BANK LIMITED
CASHBRITE MICROFINANCE BANK LIMITED
ONDO
55
BOLUWADURO MICROFINANCE BANK LIMITED
AFOLE MICROFINANCE BANK LIMITED
OSUN
56
IBA MICROFINANCE BANK LIMITED
BANKEASY MICROFINANCE BANK LIMITED
OSUN
57
IDESE MICROFINANCE BANK LIMITED
SOFAJ MICROFINANCE BANK LIMITED
OSUN
58
OLA MICROFINANCE BANK LIMITED
RUN MICROFINANCE BANK LIMITED
OSUN
59
OLOFIN MICROFINANCE BANK LIMITED
DSC MICROFINANCE BANK LIMITED
OSUN
60
OLOFIN-OWENA MICROFINANCE BANK LIMITED
AVANTUS MICROFINANCE BANK LIMITED
OSUN
61
OSOGBO MICROFINANCE BANK LIMITED
BOLD MICROFINANCE BANK LIMITED
OSUN
62
FIRSTINDEX MICROFINANCE BANK LIMITED
RICIA CAPITAL MICROFINANCE BANK LIMITED
OYO
63
JOINT FARMERS MICROFINANCE BANK LIMITED
TELLERONE FI MICROFINANCE BANK LIMITED
OYO
64
OLOGBON MICROFINANCE BANK LIMITED
AKATA MICROFINANCE BANK LIMITED
OYO
65
IWOAMA MICROFINANCE BANK LIMITED
TENN BANK LIMITED
RIVERS
66
ADAMAWA HOMES & SAVINGS LTD
ADAMAWA MORTGAGE BANK LTD
ADAMAWA
67
MAUTECH MICROFINANCE BANK LIMITED
MODIBBO ADAMA UNIVERSITY MICROFINANCE BANK LIMITED
ADAMAWA
68
MICHIKA MICROFINANCE BANK LIMITED
PREMIER MICROFINANCE BANK LIMITED
ADAMAWA
69
BIYAMA MICROFINANCE BANK LIMITED
DABTIKIR MICROFINANCE BANK LIMITED
ADAMAWA
70
MUSHARAKA MICROFINANCE BANK LIMITED
MUAMALA MICROFINANCE BANK LIMITED
NIGER
71
DANGIZHI MICROFINANCE BANK LIMITED
METRO EXPRESS NETWORK MICROFINANCE BANK LIMITED
NIGER
72
EDUMANA MICROFINANCE BANK LIMITED
EDUSOKO MICROFINANCE BANK LIMITED
NIGER
73
MAINSAIL MICROFINANCE BANK LIMITED
DUXBANK MICROFINANCE BANK LIMITED
FCT
74
ALLY MICROFINANCE BANK LIMITED
ULTRAVIOLET MICROFINANCE BANK LIMITED
FCT
75
BUSINESS SUPPORT MICROFINANCE BANK LIMITED
TRANSPAY MICROFINANCE BANK LIMITED
FCT
76
THE DANIELS GLOBAL MICROFINANCE BANK LIMITED
SWIFTTRUST MICROFINANCE BANK LIMITED
FCT
77
FIRST MULTIPLE MICROFINANCE BANK LIMITED
KOBOWEB MICROFINANCE BANK LIMITED
FCT
78
GRASSROOTS MICROFINANCE BANK LIMITED
MIA MICROFINANCE BANK LIMITED
KANO
79
BLUEWHALES MICROFINANCE BANK LIMITED
ELLINGTON MICROFINANCE BANK LIMITED
PLATEAU
READ ALSO: NDIC to conclude liquidation of 89 microfinance banks, others
80
JOSAD MICROFINANCE BANK LIMITED
PAYREP MICROFINANCE BANK LIMITED
NASARAWA
81
BIPC MICROFINANCE BANK LIMITED
NOVUS MICROFINANCE BANK LIMITED
BENUE
82
JAMIS MICROFINANCE BANK LIMITED
STRAIT SAHARA MICROFINANCE BANK LIMITED
BENUE
83
NARICT MICROFINANCE BANK LIMITED
BASAWA MICROFINANCE BANK LIMITED
KADUNA
84
FAHIMTA MICROFINANCE BANK LIMITED
CEDRUS MICROFINANCE BANK LIMITED
KADUNA
85
MABINAS MICROFINANCE BANK LIMITED
AL’HIKMA MICROFINANCE BANK LIMITED
KADUNA
86
NEW WORLD MICROFINANCE BANK LIMITED
BKD NEW MICROFINANCE BANK LIMITED
JIGAWA
87
NORTHBRIDGE MICROFINANCE BANK LIMITED
ESTEEM MICROFINANCE BANK LIMITED
KANO
88
OMU-ARAN MICROFINANCE BANK LIMITED
OLOMU APERAN MICROFINANCE BANK LIMITED
KWARA
89
CHERISH MICROFINANCE BANK LIMITED
COOL MICROFINANCE BANK LIMITED
KATSINA