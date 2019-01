Tony Nwoye Constitutes Youth Campaign Council for Buhari-Osinbajo 2019

Related News

The Director of Youth Mobilization for APC Presidential Campaign Council, Dr. Tony Nwoye has constituted the National Youth Campaign Committee for the Council.

Dr. Nwoye, a member of the House of Representatives announced the Committee in Abuja on Tuesday.

The Committee, which has its members from across the 36 States and Federal Capital Territory (FCT) has Dr. Nwoye and the APC National Youth Leader, Sadiq Abubakar as Director and Assistant Director.

Others are Barr. Ismaeel Ahmed, the Deputy Director (North) and Mr. Jasper Azulatan, the Deputy Director (South).

According to Dr. Nwoye, “The State Steering Committees are by this announcement advised to liaise with the party structure, the already constituted 20-man Local Government and Ward Committees as well as the polling Unit Canvassers for effective coordination.”

See full list:

NATIONAL YOUTH CAMPAIGN COMMITTEE

APC PRESIDENTIAL CAMPAIGN COUNCIL

A. National Steering Committee:

1. Director:​​​​Dr. Tony Nwoye

2. APC National Youth Leader:​​Comrade Sadiq Abubakar

3. Deputy Director (North):​​Barr. Ismaeel Ahmed

4. Deputy Director (South):​​Mr. Jasper Azulatam

5. National Adviser (NW):​​Hon. Bashir Baballe

6. National Adviser (NW):​​Alhaji Abubakar Musa

7. National Adviser (NW):​​Nasir Adhama

8. National Adviser (NW):​​Abubakar Maikudi

9. National Adviser (NE):​​Engr. Baba Shehu Terab

10. National Adviser (NE):​​Arc. NafiuAbubakar

11. National Adviser (NE):​​Dr A.G. Umar Kari

12. National Adviser (NC):​​Comrade Daniel Onjeh

13. National Adviser (NC):​​Bala M. Oziavo

14. National Adviser (NC):​​Abdulfatai Yahaya

15. National Adviser (SE):​​​Comrade Chinedu Ogah OON

16. National Adviser (SE):​​​Ojike Innocent

17. National Adviser (SE):​​​Uche Orji

18. National Adviser (SS):​​​Mike Blessing Olomu

19. National Adviser (SS):​​​Marvin Yobana

20. National Adviser (SS):​​​Engr. Samuel Adjogbe

21. National Adviser (SW):​​Ayodele Adewale

22. National Adviser (SW):​​Bolaji Repete

23. National Adviser (SW):​​Seun Odewale

B. Zonal Steering Committees:

1. SE Coordinator:​​​Ojike Innocent

2. APC SE Youth Leader:​​​Olisa Onyeka

3. SE Secretary:​​​​Ikechukwu Obila

4. SS Coordinator:​​​Charles Ayanwu

5. APC SS Youth Leader:​​​Gabriel Udiseri

6. SS Secretary:​​​​Tabuko Kennedy

7. SW Coordinator:​​​Wole Badmus

8. APC SW Youth Leader:​​Lawal Kolade

9. SW Secretary:​​​​Tope Eniola

10. NE Coordinator:​​​Abubakar Suleiman

11. APC NE Youth Leader:​​​Hon. K. B. Maigari

12. NE Secretary:​​​​Adam Alhaji Liman

13. NC Coordinator:​​​Sanusi Ohiare

14. APC NC Youth Leader:​​Terver A. Austin

15. NC Secretary:​​​​Isah Mairiga

16. NW Coordinator:​​​Aminu Yakubu

17. APC NW Youth Leader:​​Hon. A. S. Saadu

18. NW Secretary:​​​​Zarah Umar Danejo

C. States/FCT Steering Committees:

19. Anambra State Coordinator:​​Humphrey Udemezue

20. Anambra State Secretary:​​Ilo Golden

21. Member, Anambra State:​​Arinze Igboeli

22. Member, Anambra State:​​Ojike Innocent

23. Member, Anambra State:​​Barr. Ralph Okeke

24. Member, Anambra State:​​Chinedu Okonkwo

25. Member, Anambra State:​​Iku Okafor

26. Member, Anambra State:​​Prince NwakobiMike

27. Member, Anambra State:​​IzuchukwuEmelummadu

28. Member, Anambra State:​​Emeka Chinwuba

29. Member, Anambra State:​​Emeka Okeke

30. Member, Anambra State:​​Okeke Augustine

31. Member, Anambra State:​​Engr IK Offor

32. Member, Anambra State:​​Godson Maduka

33. Member, Anambra State:​​OdinachiChukwuebuka Michael

34. Enugu State Coordinator:​​Ude Adolphos

35. Enugu State Secretary:​​Timothy ChuksAmah

36. Member, Enugu State:​​Udeh Abuchi

37. Member, Enugu State:​​Promise Chukwu

38. Member, Enugu State:​​Barr. Frank Mgboh

39. Member, Enugu State:​​Udeh Sunday

40. Member, Enugu State:​​Charles Chime

41. Member, Enugu State:​​Anthony Nwachukwu

42. Member, Enugu State:​​Titus Nnamani

43. Member, Enugu State:​​Chibuzor GoddyAgu

44. Member, Enugu State:​​Ike Ogbuyeme

45. Member, Enugu State:​​Oforbike Onwe

46. Member, Enugu State:​​Ifedi Mogu

47. Member, Enugu State:​​Adibe Obinna

48. Member, Enugu State:​​Dr. Oniya Tony

49. Abia State Coordinator:​​Dr. Francis Osita

50. Abia State Secretary:​​​Ugochukwu Nwigwe

51. Member, Abia State:​​​Ikenna Anyalewuchi

52. Member, Abia State:​​​Lucky N. Benjamin

53. Member, Abia State:​​​Ogbonna Ukuku

54. Member, Abia State:​​​Benjamin Ifeanyi Apugo

55. Member, Abia State:​​​Solomon Alozie

56. Member, Abia State:​​​Nduomahokoroafor

57. Member, Abia State:​​​Izuchukwu Okeke

58. Member, Abia State:​​​Amb. Vincent a. Ubani

59. Ebonyi State Coordinator:​​Okenwa Uka

60. Ebonyi State Secretary:​​Igwe Ude-Umanta

61. Member, Ebonyi State:​​Barr. Ben Ebele

62. Member, Ebonyi State:​​Hon. Oshim Sunday

63. Member, Ebonyi State:​​Ude Arthur

64. Member, Ebonyi State:​​Mr. OnyekachiOgbonna

65. Member, Ebonyi State:​​Igwe Kanice David

66. Member, Ebonyi State:​​Ikechukwu Santos Okorie

67. Imo State Coordinator:​​Mr. OnyekwulusiFestus Bethel I.

68. Imo State Co coordinator:​​Chima Alozie

69. Imo State Secretary​​​Chijoke A.R. Ibe

70. Member, Imo State:​​​Nnanna Dominic Ozoemene

71. Member, Imo State:​​​Ahazie Maxwell Chidi

72. Member, Imo State:​​​Chukwu Nonye O. Cliford

73. Member, Imo State:​​​Vitalis Nebechi

74. Member, Imo State:​​​Vitalis Obi

75. Member, Imo State:​​​Maxwell Otugo

76. Member, Imo State:​​​Chidi Nwofor

77. Member, Imo State:​​​Johnson Ohale

78. Member, Imo State:​​​Emperor Jaja

​​​

79. Cross River State Coordinator:​Efiom Ekaha Otu

80. Cross River State Secretary:​​Jerome Egbe

81. Member, Cross River State: ​​Dr. Rowland Inah

82. Member, Cross River State:​​Kalita Uruku

83. Member, Cross River State:​​RoskinFingesin

84. Member, Cross River State:​​Hon. Lawrence Agbor Talon

85. Member, Cross River State:​​Dr. Philip Bullem

86. Akwa Ibom State Coordinator:​Amb. Dr. Paul Dowells

87. Akwa Ibom State Secretary:​​Ezekiel Donpeters

88. Member, Akwa Ibom State:​​Mark Nsimbehe

89. Member, Akwa Ibom State:​​Nene Victor Bassey

90. Member, Akwa Ibom State:​​Sophia lizzyIbok Bala

91. Member, Akwa Ibom State:​​Emmanuel Udoh

92. Member, Akwa Ibom State:​​Barr. IbangaAkpabio

93. Member, Akwa Ibom State:​​Ime ImeJerome

94. Member, Akwa Ibom State:​​Ibanga Etang

95. Edo State Coordinator:​​Blessing Obgekaku

96. Edo State Secretary:​​​Uyi Ekhosuegh

97. Member, Edo State:​​​Yakubu Emmanuel

98. Member, Edo State:​​​Aruna Kadiri

99. Member, Edo State:​​​Osarobo Idahosa

100. Member, Edo State:​​​Shaba Adams

101. Member, Edo State:​​​Ediale Jude

102. Member, Edo State:​​​Cole Amos

103. Member, Edo State:​​​Daniel Eromosele

104. Member, Edo State:​​​Lawrence Osarenkhoe

105. Delta State Coordinator:​​Monday Oyeghe

106. Delta State Secretary:​​​Efe kibgo

107. Member, Delta state:​​​Tuoyo Mabiaku

108. Member, Delta State:​​​Stella Okotete

109. Member, Delta State:​​​Chuks Nwanodu​​

110. Member, Delta State:​​​Emma Ojeme

111. Member, Delta State:​​​Engr. EduveLarry Efekodha

112. Member, Delta State:​​​Remi Nwaonu

113. Member, Delta State:​​​Dr. Jo’tedwiznEmudainohwo

114. Member, Delta State:​​​Bright Adjogbe

115. Member, Delta State;​​​Curtis EtoOjuogboh

116. Rivers State Coordinator:​​Michael Igolima

117. Rivers State Secretary:​​Amb. Sokubo Sara-Igbe

118. Member, Rivers State:​​Prince DeseotuDiranyei

119. Member, Rivers State:​​Chief OniminiBatubo Quaker

120. Member, Rivers State:​​Tonye Tom George

121. Member, Rivers State:​​Victor Ogolo

122. Member, Rivers State:​​Ekenda Elechi

123. Member, Rivers State:​​Godson Eferebo

124. Member, Rivers State:​​Mene Piate

125. Member, Rivers State:​​Peter Ohochukwu

126. Member, Rivers State:​​Success Jack

127. Member, Rivers State:​​Mathew Ogar

128. Bayelsa State Coordinator:​​Barr. Daniel Marlin

129. Bayelsa State Secretary:​​Francis Kolokolo

130. Bayelsa, Rivers State:​​​Dr. Theodore Allison

131. Bayelsa, Rivers State:​​​Jonathan Lokpobiri

132. Bayelsa, Rivers State:​​​Stella Coker

133. Bayelsa, Rivers State:​​​Joseph Ede Alakera

134. Ekiti State Coordinator:​​Femi Osabinu

135. Ekiti State Secretary:​​​Yomi Oso

136. Member, Ekiti:​State:​​​Olofin Solo

137. Member, Ekiti State:​​​Yetunde Adeniji

138. Member, Ekiti State:​​​Dayo Ajibade

139. Member, Ekiti State:​​​Odebunmi Idowu Id-Aluta

140. Member, Ekiti State: ​​​AdedotunOmoleye

141. Osun State Coordinator:​​Òlateju Ishola

142. Osun State Secretary:​​​Yomi Oso

143. Member, Osun State:​​​Adeola Olayiwola

144. Member, Osun State:​​​Lere Oke

145. Member, Osun State:​​​Dayo Ajibade

146. Member, Osun State: ​​Lere Oke

147. Member, Osun State:​​​Comrade Adesina Odeleye

148. Member, Osun State: ​​Äbosede BusayoOluwaseun

149. Member, Osun State:​​​Fatima Oyeami

150. Member, Osun State: ​​Akeem Olapade

151. Member, Osun State: ​​Bosayo Eselebor

152. Member, Osun State: ​​Bello Hakeem Ojuiari

153. Lagos State Coordinator:​​Victor OpeyemiEniola

154. Lagos State Secretary:​​Ibrahim Balogun

155. Member, Lagos State:​​​Kunle Oyewumi

156. Member, Lagos State:​​​Obatayo Kenny

157. Member, Lagos State:​​​Femi Omoboye

158. Member, Lagos State:​​​Hon. Akinfolarin Taiwo Rasaq

159. Member, Lagos State: ​​Hamed shomoye

160. Member, Lagos State:​​​Wole Aboderin

161. Ogun State Coordinator:​​Clement Olusegun

162. Ogun State Secretary:​​​Kayode Adebola

163. Member, Ogun State:​​​Dr. Ishaq Bello Remi

164. Member, Ogun State:​​​Ajayi Saeed Olayinka

165. Member, Ogun State:​​​Alhaji AkimOkedara

166. Member, Ogun State:​​​Olusegun IloriDada

167. Member, Ogun State: ​​Yinka Odutayo

168. Member, Ogun State:​​​Yusuf Omidokun

169. Member, Ogun State: ​​Abaru SimiatTemilade

170. Member, Ogun State:​​​Taye Egbeyemi

171. Member, Ogun State: ​​Tope Oluwole

172. Member, Ogun State: ​​Olamide Odumosu

173. Member, Ogun State:​​​Ashaye WasiuOladele​

174. Oyo State Coordinator:​​Raji Ademola

175. Oyo State Secretary:​​​Ajana Saliu

176. Member, Oyo State:​​​Barr. DayoAjibola

177. Member, Oyo State:​​​Folawiyo Bello

178. Member, Oyo State:​​​Hon. Ope Salami

179. Member, Oyo State: ​​​Folawiyo Bello

180. Member, Oyo State:​​​Adetoyese IsholaAkeem

181. Member, Oyo State: ​​​Afolabi Ademola

182. Member, Oyo State:​​​Olansahile Amad

183. Member, Oyo State:​​​Fatima Hassan

184. Ondo State Coordinator:​​Olutayo Babatayo

185. Ondo State Secretary:​​Oluwole BablolaMoneyin

186. Member, Ondo State:​​​Femi Kolawole

187. Member, Ondo State:​​​Ayodele Wisdom

188. Member, Ondo State:​​​Victor Akele

189. Member, Ondo State: ​​Olayemi success

190. Member, Ondo State:​​​Segun Omojola

191. Member, Ondo State: ​​MuyiwaAkinnawonu

192. Member, Ondo State:​​​OladimejiAyodele

193. Taraba State Coordinator:​​Abubakar Abba Waziri

194. Taraba State Secretary:​​Abubakar Barde

195. Member, Taraba State:​​Patience NanyehJoshua

196. Member, Taraba State:​​Absolom Nuhu

197. Member, Taraba State:​​Buhari AdamuMunang

198. Member, Taraba State: ​​Umar Sani Bello

199. Member, Taraba State:​​Nasiru Ibrahim

200. Gombe State Coordinator:​​AbdulmalikSuleman

201. Gombe State Secretary:​​Tony Garba

202. Member, Gombe State:​​Muzamil Yahaya

203. Member, Gombe State:​​Yakubu Alhassan Takubu

204. Member, Gombe State:​​Inusa Muhammed, Esq

205. Member, Gombe State: ​​Adam Ahmed Yaya

206. Member, Gombe State:​​Garba Saleh

207. Member, Gombe State:​​Zainab T. Baba

208. Adamawa State Coordinator:​Alh. Buba Aliyu Fadamareke

209. Adamawa State Secretary:​​Sani Muazu

210. Member, Adamawa State:​​Kamal Sali

211. Member, Adamawa State:​​Agabus Dimas

212. Member, Adamawa State:​​Hamza Wampa

213. Member, Adamawa State: ​​Jumai Apollo

214. Member, Adamawa State:​​Aisha Suleiman

215. Member, Adamawa State:​​Desmond Minakaro

216. Member, Adamawa State:​​Abdullahi Isa Chibado

217. Member, Adamawa State:​​Ibrahim Mohammed

218. Member, Adamawa State:​​Hon. BabawoSaidu Usman

219. Yobe State Coordinator:​​Mohammed Goje

220. Yobe State Secretary:​​​Faruk A. Chiromar

221. Member, Yobe State:​​​Mohammed Usman Albishir

222. Member, Yobe State:​​​Muhammed Nur Limanti

223. Member, Yobe State:​​​Aliyu Salah Sarki

224. Member, Yobe State: ​​​Dr. Abubakar Kagu

225. Member, Yobe State:​​​Tijjani HamisuBala

​​​

226. Borno State Coordinator:​​Hon. Abubakar Tijani

227. Borno State Secretary:​​Shettima BabakuraImam

228. Member, Borno State:​​Ibrahim Haruna (IPSY)

229. Member, Borno State:​​Sadiq Lawal

230. Member, Borno State:​​Baba Mala Sheriff

231. Member, Borno State: ​​Grema Terab

232. Member, Borno State:​​Almustapha Umar Kumshe

233. Member, Borno State:​​Tukur Mshelia

234. Member, Borno State:​​Ali Umar Balori

235. Bauchi State Coordinator:​​AbdulazizYahaya Umar

236. Bauchi State Secretary:​​Adamu Muhammed Bello

237. Member, Bauchi State:​​Murtala BabbanTanko

238. Member, Bauchi State:​​Bashiru Bello Alhaji

239. Member, Bauchi State:​​Mal. Auwal

240. Member, Bauchi State: ​​Haj. Zainab Gamawa

241. Member, Bauchi State:​​Aliyu AbubakarBauchi

242. Member, Bauchi State:​​Ghali Abdulhamid

243. Member, Bauchi State:​​Imarama Bala

244. Member, Bauchi State:​​Murtala BabbanTanko

245. Member, Bauchi State:​​Hamisu Mohammed Dass

246. Plateau State Coordinator:​​Prince Miaphen

247. Plateau State Secretary:​​Patience Chaiman

248. Member, Plateau State:​​Murtala BabbanTanko

249. Member, Plateau State:​​Chika Okpareke

250. Member, Plateau State:​​Abba Hamza

251. Member, Plateau State: ​​Albert Alkali

252. Member, Plateau State:​​Afodia A Sunday

253. Member, Plateau State:​​Attah Felix

254. Member, Plateau State:​​Nyelong Mantoe

255. FCT State Coordinator:​​Abbah Emmanuel

256. FCT State Secretary:​​​Ekundayo Ben Kayode

257. Member, FCT State:​​​Fatima Abdullahi Sani

258. Member, FCT State:​​​Mubarak Ibrahim

259. Member, FCT State:​​​Hauwa Grema

260. Member, FCT State: ​​​Aliyu Audu

261. Member, FCT State:​​​Farida Odanghi

262. Member, FCT State:​​​Emeka Anuna

263. Member, FCT State:​​​Emma Faruk

264. Member, FCT State:​​​Efe Rowland

265. Niger State Coordinator:​​Abdullahi Shuaibu

266. Niger State Secretary:​​​Àbdullahi KutaYusuf

267. Member, Niger State:​​​Dr. Abdulrahman Abu Hamisu

268. Member, Niger State:​​​Ahmed Sidi

269. Member, Niger State:​​​Jibrin Ndache

270. Member, Niger State: ​​Ismaila Hussani

271. Member, Niger State:​​​Abdullahi KutaYusuf

272. Member, Niger State:​​​Hon. Ado K, Abubakar

273. Member, Niger State:​​​Hon. AbdulmalikSarkin Daji

274. Member, Niger State:​​​Hon. JafaruMuhammed

275. Benue State Coordinator:​​Oche Emmanuel

276. Benue State Secretary:​​Jethro Annum

277. Member, Benue State:​​Barr. Vembeh GbijiIsaac

278. Member, Benue State:​​Ogenyi Okpoku

279. Member, Benue State:​​Hon. Mike ChivirMsuaan

280. Member, Benue State: ​​Dominic Alancha

281. Member, Benue State:​​Mark Hamnation

282. Member, Benue State:​​Paul Ella Abechi

283. Nasarawa State Coordinator:​Abe Oshi

284. Nasarawa State Secretary:​​Musa Haruna Muhammed

285. Member, Nasarawa State:​​Hon. Musa Obi

286. Member, Nasarawa State:​​Hon. HussainiOsowu

287. Member, Nasarawa State:​​Yusuf Galadima

288. Member, Nasarawa State: ​​Imran Usman Jibrin

289. Member, Nasarawa State:​​Mrs. OwusonabiChristopher Edashu

290. Member, Nasarawa State:​​Olive Ozalu

291. Member, Nasarawa State:​​Usman Doshiro

292. kwara State Coordinator:​​OtunbaAbdulganiyu Zubai

293. Kwara State Secretary:​​Charles Olufemi Afolayan

294. Member, Kwara State:​​Barr. Shehu Bashir

295. Member, Kwara State:​​Esinrogunjo Misbau

296. Member, kwara State:​​Hon. Isiaka Toyin Wara

297. Member, Kwara State: ​​Jamila Aliyu

298. Member, kwara State:​​Mohammed Braimah

299. Member, Kwara State:​​Abdulrahman Agboola

300. Member, Kwara State:​​Akoshile Mukhtar A.

301. Member, Kwara State:​​Hashim Abubakar Abutu

302. kogi State Coordinator:​​Prince Salisu OguSalisu

303. Kogi State Secretary:​​​Dr. Sanisi Ottiore

304. Member, kogi State:​​​Segun Bola Oloni

305. Member, Kogi State:​​​Hamza Mohammed Onotu

306. Member, Kogi State:​​​Sani Abdullahi

307. Member, Kogi State: ​​​AbdularamanJato

308. Member, Kogi State:​​​Harirat mabeYakubu

309. Member, Kogi State:​​​Isah Emmanuel Ojodunwene

310. Member, kogi State:​​​Hashim Abubakar Abutu

311. Member, Kogi State:​​​Sunusi Ohiare

312.

313. Zamfara State Coordinator:​​Dr. Bashir Maru

314. Zamfara State Secretary:​​Hon. Amina Iliasu

315. Member, Zamfara State:​​Akilu Sani Dangaladima

316. Member, Zamfara State:​​Abdulrahman Abdullahi

317. Member, Zamfara State:​​Akilu Gusau

318. Member, Zamfara State: ​​Dr. Mannir Bature

319. Member, Zamfara State:​​Maryam SiyamaMustapha

320. Kastina State Coordinator:​​Hon. Hamza Suleiman Faskari

321. Kastina State Secretary:​​Ubale Nalado

322. Member, Kastina State:​​Nazir Galadanci

323. Member, Kastina State:​​Sagir M.Y.

324. Member, Kastina State:​​Comrade Haruna Usman

325. Member, Kastina State: ​​Abubakar Saulawa

326. Member, Kastina State:​​Rilwanu M.D. Mukhtar

327. Member, Kastina State:​​Aminu Jamo

328. Member, Kastina State:​​Yazid Yazid

329. Member, Kastina State:​​Mr. Ibrahim Usman

330. Kaduna State Coordinator:​​Hafiz Bayero

331. Kaduna State Secretary:​​Engr. Daniel Manassah

332. Member, Kaduna State:​​Haruna Sambo

333. Member, Kaduna State:​​Habiba Toyin Nuhu

334. Member, Kaduna State:​​Abdullahi Shuaibu

335. Member, Kaduna State: ​​Hon. JibrinAbdullahi

336. Member, Kaduna State:​​Haj. Zainab Shehu

337. Member, Kaduna State:​​Halima Bature

338. Member, Kaduna State:​​Abdullahi Sani Bello

339. Member, Kaduna State:​​Miss ZuweraBakori

340. Jigawa State Coordinator:​​Hon. Ibrahim G. Ibrahim

341. Jigawa State Secretary:​​Habib Adamu Aliyu

342. Member, Jigawa State:​​Comrade Aminu Aminu

343. Member, Jigawa State:​​Shikh Mujaddadi

344. Member, Jigawa State:​​Isa Waziri

345. Member, Jigawa State: ​​Abdulrazaq Shittu

346. Member, Jigawa State:​​Bala Chamo

347. Kano State Coordinator:​​Mohammed Shehu

348. Kano State Secretary:​​​Khalifa Dankaday

349. Member, Kano State:​​​Hon. AmunuHussein Hurgu

350. Member, Kano State:​​​Hon. Abdullahi M. Maturare

351. Member, Kano State:​​​Hon. Abdul Faragai

352. Member, Kano State: ​​​Hon. MuktarGora

353. Member, Kano State:​​​Rabiu YahahaSani

354. Member, Kano State:​​​Barr. Abubakar Mujahid Abdullahi

355. Member, Kano State:​​​Bashir Ado Gezawa

356. Member, Kano State:​​​Shuaibu SharuKhalid

357. Member, Kano State:​​​Dauda Danjuma

358. Member, Kano State:​​​Abubakar Mohammed

359. Member, kano state:​​​JamiluMunkaila​

​

360. Kebbi State Coordinator:​​Dr. Ismail Ahmed

361. Kebbi State Secretary:​​Murtala Habib Jiga

362. Member, Kebbi State:​​​Kasimu Yahya

363. Member, Kebbi State:​​​Barr. SafiyanTambai

364. Member, Kebbi State:​​​Jamilu Musa

365. Member, Kebbi State: ​​Ibrahim B. Doroh

366. Sokoto State Coordinator:​​Ibrahim Adamu

367. Sokoto State Secretary:​​Nakura KasimuAliyu

368. Member, Sokoto State:​​Maryam Bako

369. Member, Sokoto State:​​Isah Ibrahim Tahir

370. Member, Sokoto State:​​Isah Jabi

371. Member, Sokoto State: ​​Suleiman Mahmud

D. National Committees

1. Contact and Mobilization

i. Chairman: Umar Waziri Kumu

ii. Secretary: Abduhakim Olapade

2. Welfare Committee

I. Chairman: Hauwa Grema

II. Secretary: Barr. Ivy Ada Aja-Nwachukwu

3. Media committee

I. Chairman: Hamza Mohammed Onotu

II. Secretary: M. C Paul

The State Steering Committees are by this announcement advised to liaise with the party structure, the already constituted 20-man Local Government and ward Steering committees as well as the polling Unit Canvassers for effective coordination.

Dr. Tony Nwoye

Director youth Mobilization

APC Presidential Campaign Council.