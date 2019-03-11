INEC releases list of elected senators, APC-62, PDP-37

Nigerian senate chambers where senators attend plenary
Nigerian senate chambers

The Independent National Electoral Commission (INEC) has released a list of senators elected for the ninth assembly so far.

These lawmakers were voted in by millions of Nigerians who came out on February 23 to also vote in a president and a vice for another term of four years.

Also elected were members of the House of Representatives.

Although Nigeria has 109 senators, 100 senators were announced by INEC in the official document. Winners of rerun elections held March 9 are yet to be included in the list.

Of the 100 senators listed, winners have emerged from the ruling All Progressives Congress (APC), the main opposition, Peoples Democratic Party (PDP) and the Young Progressives Party (YPP).

Of the 100 senatorial seats, the APC has won 62 so far while the PDP has secured 37 seats, leaving the last one to the YPP.

Out of the 36 states, including the Federal Capital Territory (FCT), the APC has a majority in 23 states. These are states where the party won at least two of the three senatorial districts available.

These states, most of which are governed by the ruling party, are spread across the North and South-west.

Also, of the 100 senatorial seats declared so far, five are to be occupied by women.

They include two new senators (Aisha Dahiru, Adamawa Central and Uche Ekwunife, Anambra Central) and three returning lawmakers (Oluremi Tinubu of Lagos West, Rose Oko of Cross River North and Stella Oduah of Anambra North).

Below is a graphical representation of senators-elect so far.

WINNERS OF SENATORIAL ELECTIONS   
STATES/SENATORIAL DISTRICTSNAMESGENDER
ABIA
ABIA NORTHORJI UZOR KALU (APC)M
ABIA CENTRALTHEODORE ORJI (PDP)M
ABIA SOUTHSUPPLEMENTARY
ADAMAWA
ADAMAWA NORTHISHIAKU CLIFF (PDP)M
ADAMAWA CENTRALAISHATU DAHIRU (APC)F
ADAMAWA SOUTHBINOS YERO (PDP)M
AKWA IBOM
AKWA IBOM NORTH EASTBASSEY ALBERT (PDP)M
AKWA IBOM NORTH WESTCHRIS EKPENYONG (PDP)M
AKWA IBOM SOUTHAKON EYAKENYI (PDP)M
ANAMBRA
ANAMBRA NORTHSTELLA ODUAH (PDP)F
ANAMBRA CENTRALUCHE EKWUNIFE (PDP)F
ANAMBRA SOUTHIFEANYI UBA (YPP)M
BAUCHI
BAUCHI NORTHMOHAMMED BULKACHUWA (APC)M
BAUCHI CENTRALJIKA HALIRU (APC)M
BAUCHI SOUTHCANDIDATE TO BE DETERMINEDBY COURT ORDER
BAYELSA
BAYELSA EASTDEGI BIOBARAKU WANGAGRA (APC)M
BAYELSA CENTRALDIRI DOUYE (PDP)M
BAYELSA WESTEWHRUDJAKPO LAWRENCE (PDP)M
BENUE
BENUE NORTH EASTGABRIEL SUSWAM (PDP)M
BENUE NORTH WESTEMMANUEL ORKER-JEV (PDP)M
BENUE SOUTHPATRICK ABBA MORO (PDP)M
BORNO
BORNO NORTHKYARI ABUBAKAR (APC)M
BORNO CENTRALKASHIM SHETTIMA (APC)M
BORNO SOUTHALI NDUME (APC)M
CROSS RIVER
CROSS RIVER NORTHROSE OKO (PDP)F
CROSS RIVER CENTRALSANDY ONOR (PDP)M
CROSS RIVER SOUTHGERSHOM BASSEY (PDP)M
DELTA
DELTA NORTHPETER NWAOBOSHI (PDP)M
DELTA CENTRALOVIE OMO-AGEGE (APC)M
DELTA SOUTHJAMES MANAGER (PDP)M
EBONYI
EBONYI NORTHSAM EGWU (PDP)M
EBONYI CENTRALOBINNA OGBA (PDP)M
EBONYI SOUTHMICHAEL AMA-NNACHI (PDP)M
EDO
EDO NORTHFRANCIS ALIMEKHENA (APC)M
EDO CENTRALCLIFFORD ORDIA (PDP)M
EDO SOUTHMATTHEW UROGHIDE (PDP)M
EKITI
EKITI NORTHOLUBUNMI ADETUNMBI (APC)M
EKITI CENTRALOPEYEMI BAMIDELE (APC)M
EKITI SOUTHADEBAYO ADEYEYE (APC)M
ENUGU
ENUGU EASTCHIMAROKE NNAMANI (PDP)M
ENUGU WESTIKE EKWEREMADU (PDP)
ENUGU NORTHCHUKWUKA UTAZI (PDP)M
GOMBE
GOMBE NORTHALKALI AHMED (APC)M
GOMBE CENTRALDANJUMA GOJE (APC)M
GOMBE SOUTHAMOS BULUS (APC)M
IMO
IMO EASTONYEWUCHI FRANCIS (PDP)M
IMO NORTHSUPPLEMENTARY
IMO WESTDECLARATION MADE UNDER DURRESS
JIGAWA
JIGAWA NORTHEASTIBRAHIM HASSAN (APC)M
JIGAWA NORTHWESTDANLADI SANKARA (APC)M
JIGAWA SOUTHWESTMOHAMMED SABO (APC)M
KADUNA
KADUNA NORTHSULEIMAN KWARI (APC)M
KADUNA CENTRALUBA SANI (APC)M
KADUNA SOUTHDANJUMA LA'AH (PDP)M
KANO
KANO NORTHBARAU JIBRIL (APC)M
KANO CENTRALIBRAHIM SHEKARAU (APC)M
KANO SOUTHKABIRU GAYA (APC)M
KATSINA
KATSINA NORTHAHMED BABBA-KAITA (APC)M
KATSINA CENTRALKABIR ABDULLAHI (APC)M
KATSINA SOUTHBELLO MANDIYA (APC)M
KEBBI
KEBBI NORTHABDULLAHI YAHAYA (APC)M
KEBBI CENTRALADAMU ALIERO (APC)M
KEBBI SOUTHBALA IBN NA'ALLAH (APC)M
KOGI
KOGI EASTSUPPLEMENTARY
KOGI CENTRALYAKUBU OSENI (APC)M
KOGI WESTDINO MELAYE (PDP)M
KWARA
KWARA NORTHUMAR SADIQ (APC)M
KWARA CENTRALYAHAYA OLORIEGBE (APC)M
KWARA SOUTHOYELOLA ASHIRU (APC)M
LAGOS
LAGOS EASTADEBAYO OSINOWO (APC)M
LAGOS CENTRALOLUREMI TINUBU (APC)F
LAGOS WESTADEOLA OLAMILEKAN (APC)M
NASARAWA
NASARAWA NORTHGODIYA AKWASHIKI (APC)M
NASARAWA WESTABDULLAHI ADAMU (APC)M
NASARAWA SOUTHTANKO AL'MAKURA (APC)M
NIGER
NIGER NORTHSABI ABDULLAHI (APC)M
NIGER EASTMOHAMMED SANI MUSA (APC)M
NIGER SOUTHBIMA ENAGI (APC)M
OGUN
OGUN EASTMUSTAPHA OLALEKAN (APC)M
OGUN CENTRALIBIKUNLE AMOSUN (APC)M
OGUN WESTTOLULOPE ODEBIYI (APC)M
ONDO
ONDO NORTHAJAYI BORROFICE (APC)M
ONDO CENTRALAYO AKINYELURE (PDP)M
ONDO SOUTHNICHOLAS TOFOWOMO (PDP)M
OSUN
OSUN EASTADENIGBA FADAHUNSI (PDP)M
OSUN CENTRALAJIBOLA BASHIRU (APC)M
OSUN WESTADELERE ARIOWOLO (APC)M
OYO
OYO NORTHABDULFATAI BUHARI (APC)M
OYO CENTRALTESLIM FOLARIN (APC)M
OYO SOUTHKOLA BALOGUN (PDP)M
PLATEAU
PLATEAU SOUTHSUPPLEMENTARY
PLATEAU CENTRALDIMKA AYUBA (APC)M
PLATEAU NORTHGYANG ISTIFANUS DUNG (PDP)M
RIVERS
RIVERS EASTSUPPLEMENTARY
RIVERS SOUTH EASTMPIGI BARINADA (PDP)M
RIVERS WESTSUPPLEMENTARY
SOKOTO
SOKOTO NORTHALIYU WAMAKKO (APC)M
SOKOTO EASTABDULLAHI GOBIR (APC)M
SOKOTO SOUTHABUBAKAR TAMBUWAL (APC)M
TARABA
TARABA NORTHISA SHUAIBU LAU (APC)M
TARABA CENTRALYUSUF ABUBAKAR YUSUF (APC)M
TARABA SOUTHEMMANUEL BWACHA (PDP)M
YOBE
YOBE NORTHAHMED LAWAN (APC)M
YOBE SOUTHIBRAHIM BOMAI (APC)M
YOBE EASTIBRAHIM GEIDAM (APC)M
ZAMFARA
ZAMFARA NORTHKAURA TIJANI YAHAYA (APC)M
ZAMFARA CENTRALALIYU ISA BILBIS (APC)M
ZAMFARA WESTABDUL'AZIZ YARI (APC)M
FCTPHILIP ADUDA (PDP)M

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