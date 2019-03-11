INEC releases list of elected senators, APC-62, PDP-37

The Independent National Electoral Commission (INEC) has released a list of senators elected for the ninth assembly so far.
These lawmakers were voted in by millions of Nigerians who came out on February 23 to also vote in a president and a vice for another term of four years.
Also elected were members of the House of Representatives.
Although Nigeria has 109 senators, 100 senators were announced by INEC in the official document. Winners of rerun elections held March 9 are yet to be included in the list.
Of the 100 senators listed, winners have emerged from the ruling All Progressives Congress (APC), the main opposition, Peoples Democratic Party (PDP) and the Young Progressives Party (YPP).
Of the 100 senatorial seats, the APC has won 62 so far while the PDP has secured 37 seats, leaving the last one to the YPP.
Out of the 36 states, including the Federal Capital Territory (FCT), the APC has a majority in 23 states. These are states where the party won at least two of the three senatorial districts available.
These states, most of which are governed by the ruling party, are spread across the North and South-west.
Also, of the 100 senatorial seats declared so far, five are to be occupied by women.
They include two new senators (Aisha Dahiru, Adamawa Central and Uche Ekwunife, Anambra Central) and three returning lawmakers (Oluremi Tinubu of Lagos West, Rose Oko of Cross River North and Stella Oduah of Anambra North).
Below is a graphical representation of senators-elect so far.
|WINNERS OF SENATORIAL ELECTIONS
|STATES/SENATORIAL DISTRICTS
|NAMES
|GENDER
|ABIA
|ABIA NORTH
|ORJI UZOR KALU (APC)
|M
|ABIA CENTRAL
|THEODORE ORJI (PDP)
|M
|ABIA SOUTH
|SUPPLEMENTARY
|ADAMAWA
|ADAMAWA NORTH
|ISHIAKU CLIFF (PDP)
|M
|ADAMAWA CENTRAL
|AISHATU DAHIRU (APC)
|F
|ADAMAWA SOUTH
|BINOS YERO (PDP)
|M
|AKWA IBOM
|AKWA IBOM NORTH EAST
|BASSEY ALBERT (PDP)
|M
|AKWA IBOM NORTH WEST
|CHRIS EKPENYONG (PDP)
|M
|AKWA IBOM SOUTH
|AKON EYAKENYI (PDP)
|M
|ANAMBRA
|ANAMBRA NORTH
|STELLA ODUAH (PDP)
|F
|ANAMBRA CENTRAL
|UCHE EKWUNIFE (PDP)
|F
|ANAMBRA SOUTH
|IFEANYI UBA (YPP)
|M
|BAUCHI
|BAUCHI NORTH
|MOHAMMED BULKACHUWA (APC)
|M
|BAUCHI CENTRAL
|JIKA HALIRU (APC)
|M
|BAUCHI SOUTH
|CANDIDATE TO BE DETERMINED
|BY COURT ORDER
|BAYELSA
|BAYELSA EAST
|DEGI BIOBARAKU WANGAGRA (APC)
|M
|BAYELSA CENTRAL
|DIRI DOUYE (PDP)
|M
|BAYELSA WEST
|EWHRUDJAKPO LAWRENCE (PDP)
|M
|BENUE
|BENUE NORTH EAST
|GABRIEL SUSWAM (PDP)
|M
|BENUE NORTH WEST
|EMMANUEL ORKER-JEV (PDP)
|M
|BENUE SOUTH
|PATRICK ABBA MORO (PDP)
|M
|BORNO
|BORNO NORTH
|KYARI ABUBAKAR (APC)
|M
|BORNO CENTRAL
|KASHIM SHETTIMA (APC)
|M
|BORNO SOUTH
|ALI NDUME (APC)
|M
|CROSS RIVER
|CROSS RIVER NORTH
|ROSE OKO (PDP)
|F
|CROSS RIVER CENTRAL
|SANDY ONOR (PDP)
|M
|CROSS RIVER SOUTH
|GERSHOM BASSEY (PDP)
|M
|DELTA
|DELTA NORTH
|PETER NWAOBOSHI (PDP)
|M
|DELTA CENTRAL
|OVIE OMO-AGEGE (APC)
|M
|DELTA SOUTH
|JAMES MANAGER (PDP)
|M
|EBONYI
|EBONYI NORTH
|SAM EGWU (PDP)
|M
|EBONYI CENTRAL
|OBINNA OGBA (PDP)
|M
|EBONYI SOUTH
|MICHAEL AMA-NNACHI (PDP)
|M
|EDO
|EDO NORTH
|FRANCIS ALIMEKHENA (APC)
|M
|EDO CENTRAL
|CLIFFORD ORDIA (PDP)
|M
|EDO SOUTH
|MATTHEW UROGHIDE (PDP)
|M
|EKITI
|EKITI NORTH
|OLUBUNMI ADETUNMBI (APC)
|M
|EKITI CENTRAL
|OPEYEMI BAMIDELE (APC)
|M
|EKITI SOUTH
|ADEBAYO ADEYEYE (APC)
|M
|ENUGU
|ENUGU EAST
|CHIMAROKE NNAMANI (PDP)
|M
|ENUGU WEST
|IKE EKWEREMADU (PDP)
|ENUGU NORTH
|CHUKWUKA UTAZI (PDP)
|M
|GOMBE
|GOMBE NORTH
|ALKALI AHMED (APC)
|M
|GOMBE CENTRAL
|DANJUMA GOJE (APC)
|M
|GOMBE SOUTH
|AMOS BULUS (APC)
|M
|IMO
|IMO EAST
|ONYEWUCHI FRANCIS (PDP)
|M
|IMO NORTH
|SUPPLEMENTARY
|IMO WEST
|DECLARATION MADE UNDER DURRESS
|JIGAWA
|JIGAWA NORTHEAST
|IBRAHIM HASSAN (APC)
|M
|JIGAWA NORTHWEST
|DANLADI SANKARA (APC)
|M
|JIGAWA SOUTHWEST
|MOHAMMED SABO (APC)
|M
|KADUNA
|KADUNA NORTH
|SULEIMAN KWARI (APC)
|M
|KADUNA CENTRAL
|UBA SANI (APC)
|M
|KADUNA SOUTH
|DANJUMA LA'AH (PDP)
|M
|KANO
|KANO NORTH
|BARAU JIBRIL (APC)
|M
|KANO CENTRAL
|IBRAHIM SHEKARAU (APC)
|M
|KANO SOUTH
|KABIRU GAYA (APC)
|M
|KATSINA
|KATSINA NORTH
|AHMED BABBA-KAITA (APC)
|M
|KATSINA CENTRAL
|KABIR ABDULLAHI (APC)
|M
|KATSINA SOUTH
|BELLO MANDIYA (APC)
|M
|KEBBI
|KEBBI NORTH
|ABDULLAHI YAHAYA (APC)
|M
|KEBBI CENTRAL
|ADAMU ALIERO (APC)
|M
|KEBBI SOUTH
|BALA IBN NA'ALLAH (APC)
|M
|KOGI
|KOGI EAST
|SUPPLEMENTARY
|KOGI CENTRAL
|YAKUBU OSENI (APC)
|M
|KOGI WEST
|DINO MELAYE (PDP)
|M
|KWARA
|KWARA NORTH
|UMAR SADIQ (APC)
|M
|KWARA CENTRAL
|YAHAYA OLORIEGBE (APC)
|M
|KWARA SOUTH
|OYELOLA ASHIRU (APC)
|M
|LAGOS
|LAGOS EAST
|ADEBAYO OSINOWO (APC)
|M
|LAGOS CENTRAL
|OLUREMI TINUBU (APC)
|F
|LAGOS WEST
|ADEOLA OLAMILEKAN (APC)
|M
|NASARAWA
|NASARAWA NORTH
|GODIYA AKWASHIKI (APC)
|M
|NASARAWA WEST
|ABDULLAHI ADAMU (APC)
|M
|NASARAWA SOUTH
|TANKO AL'MAKURA (APC)
|M
|NIGER
|NIGER NORTH
|SABI ABDULLAHI (APC)
|M
|NIGER EAST
|MOHAMMED SANI MUSA (APC)
|M
|NIGER SOUTH
|BIMA ENAGI (APC)
|M
|OGUN
|OGUN EAST
|MUSTAPHA OLALEKAN (APC)
|M
|OGUN CENTRAL
|IBIKUNLE AMOSUN (APC)
|M
|OGUN WEST
|TOLULOPE ODEBIYI (APC)
|M
|ONDO
|ONDO NORTH
|AJAYI BORROFICE (APC)
|M
|ONDO CENTRAL
|AYO AKINYELURE (PDP)
|M
|ONDO SOUTH
|NICHOLAS TOFOWOMO (PDP)
|M
|OSUN
|OSUN EAST
|ADENIGBA FADAHUNSI (PDP)
|M
|OSUN CENTRAL
|AJIBOLA BASHIRU (APC)
|M
|OSUN WEST
|ADELERE ARIOWOLO (APC)
|M
|OYO
|OYO NORTH
|ABDULFATAI BUHARI (APC)
|M
|OYO CENTRAL
|TESLIM FOLARIN (APC)
|M
|OYO SOUTH
|KOLA BALOGUN (PDP)
|M
|PLATEAU
|PLATEAU SOUTH
|SUPPLEMENTARY
|PLATEAU CENTRAL
|DIMKA AYUBA (APC)
|M
|PLATEAU NORTH
|GYANG ISTIFANUS DUNG (PDP)
|M
|RIVERS
|RIVERS EAST
|SUPPLEMENTARY
|RIVERS SOUTH EAST
|MPIGI BARINADA (PDP)
|M
|RIVERS WEST
|SUPPLEMENTARY
|SOKOTO
|SOKOTO NORTH
|ALIYU WAMAKKO (APC)
|M
|SOKOTO EAST
|ABDULLAHI GOBIR (APC)
|M
|SOKOTO SOUTH
|ABUBAKAR TAMBUWAL (APC)
|M
|TARABA
|TARABA NORTH
|ISA SHUAIBU LAU (APC)
|M
|TARABA CENTRAL
|YUSUF ABUBAKAR YUSUF (APC)
|M
|TARABA SOUTH
|EMMANUEL BWACHA (PDP)
|M
|YOBE
|YOBE NORTH
|AHMED LAWAN (APC)
|M
|YOBE SOUTH
|IBRAHIM BOMAI (APC)
|M
|YOBE EAST
|IBRAHIM GEIDAM (APC)
|M
|ZAMFARA
|ZAMFARA NORTH
|KAURA TIJANI YAHAYA (APC)
|M
|ZAMFARA CENTRAL
|ALIYU ISA BILBIS (APC)
|M
|ZAMFARA WEST
|ABDUL'AZIZ YARI (APC)
|M
|FCT
|PHILIP ADUDA (PDP)
|M