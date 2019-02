Atiku defeats Buhari in Plateau

Related News

The candidate of the Peoples Democratic Party, Atiku Abubakar, has won the presidential election in Plateau State.

According to the state collation officer, Anande Richard, a professor, Mr Abubakar polled 548,665 to defeat Muhammadu Buhari who scored 468,555 in the 17 LGAs of the state.

The difference between the two candidates is 80,110 votes.

Mr Buhari has never won in Plateau.

The results from each local government area arr below:

1) Jos East:

APC: 11, 847

PDP: 8,853

2) Jos South:

APC: 25, 574

PDP 106, 526.

3) Quan Pan:

APC :20 872

PDP: 17, 479.

4) Langtang South:

APC: 11 224

PDP: 18,470.

5) Pankshin:

APC: 21, 607

PDP: 30, 509.

6) Kanke:

APC: 17 946

PDP 22 875.

7) Mikang:

APC: 10,869

PDP : 11, 262.

8)Bokkos:

APC: 18 328

PDP: 32 236.

9) Riyom:

APC: 8, 710

PDP: 21 892.

10) Langtang North:

APC: 16 665

PDP: 34, 105.

11) Shendam:

APC 38,196

PDP 24,162.

12) Bassa:

APC 27,632

PDP 34, 822.

13) Jos North:

APC 93,800

PDP: 53,277.

14) Mangu:

APC 42, 947

PDP 48, 923.

15) WASE:

APC 35,931

PDP 22, 807.

16) BARKIN LADI:

APC 15,390

PDP 42, 136.

16) KANAM:

APC 51,017

PDP 18, 331.

Total:

APC – 468, 555. PDP – 548,665