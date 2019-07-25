House Committees: APC gets 80, PDP 21

The Speaker of the House of Representatives, Femi Gbajabiamila, on Thursday named chairpersons for the house standing and special committees.
The standing committees were also increased from 96 to 105.
The decision to increase the committees was contained in a report submitted by an ad-hoc committee mandated to review the house standing order.
In the composition of the new committees, the speaker’s key loyalists were placed as heads of major committees such as Appropriation which is now chaired by Mukhtar Betara; Finance, James Faleke; Public Accounts, Oluwole Oke; Defence, Babajimi Benson and Army, Abdulrazak Namdas.
Others are NDDC, Tunji Ojo; NEDC, Khadija Bukar and Electoral Matters, Aishatu Dukku.
In terms of party affiliations, lawmakers of the ruling APC were appointed to 80 chairmanship positions. The main opposition PDP got 21 chairmanship positions. Others are APGA, 2; APM, 1; and AA, 1.
In the deputy chairmanship positions, the APC took 63 seats, leaving the PDP with only 26. Other minority parties shared 8.
Conspicuously left out were some ranking members of the PDP who are seen as loyalists of the former speaker, Yakubu Dogara.
They include Kingsley Chinda, Daniel Asuquo, Nkem Abonta and Tajudeen Yusuf amongst others.
Some of these ranking members who are currently serving their third or fourth term were left out while some first term members were made heads of important committees.
A surprised omission is Abdulmumin Jibrin, the Kano lawmaker who was the director-general of Mr Gbajabiamila’s campaign during the speakership race. He was neither made a chairman nor deputy chairman of any committee.
No reason was given for his omission.
See full list of the committees and their chairpersons below.
9TH HOUSE OF REPRESENTATIVES COMMITTEE LEADERSHIP
SNCOMMITTEE CHAIRMAN
1 APPROPRIATIONS – MUKTAR BETARA
2 CONSTITUTIONAL REVIEW – AHMED IDRIS
3 ECOLOGICAL FUND – IBRAHIM ISIAKA
4 FEDERAL CAPITAL TERRITORY – ABDULLAHI GARBA
5 HOUSE SERVICES – ALE RAJI
6 NIGER DELTA DEVELOMENT COMMISSION – TUNJI-OJO OLUBUMI
7NORTH EAST DEVELOPMENT COMMISSION – KHADIJAH BUKAR
8 PUBLIC ACCOUNTS – WOLE OKE
9 PUBLIC PETITIONS – JERRY ALAGBOSO
10 CONSTITUENCY OUTREACH – ADAMU FAGEN GAWO
11 FEDERAL CHARACTER – ABUBAKAR KUSADA
12 AGRIC. COLLEGES AND INSTITUTIONS – MUNIR BABBA
13 AGRIC. PRODUCTION AND SERVICES – MUNTARI DANDUTSE
14 AIR FORCE – SHEHU KOKO
15 ARMY – ABDULRAZAK NAMDAS
16 AVIATION – NNOLI NNAJI
17 BANKING AND CURRENCY – VICTOR NWOKOLO
18 BASIC EDUCATION – JULIUS IHOVBERE
19 COMMUNICATIONS – AKEEM ADEYEMI
20 CUSTOMS AND EXCISE – YUSUF KILA
2 1DEFENCE – JIMI BENSON
22 ELECTORAL MATTERS – AISHA DUKKU
23 ENVIRONMENT – JOHNSON OGHUMA
24. FEDERAL JUDICIARY – LUKE ONOFIOK
25 FINANCE – JAMES FALEKE
26 FOREIGN AFFAIRS – YUSUF BUBA
27 GAS RESOURCES – NICHOLAS MUTUH
28 HEALTH INSTITUTIONS – PASCAL OBI
29 HEALTHCARE SERVICES – TANKO SUNUNU
30 INTERIOR – NASIR ZANGO DAURA
31 LAND TRANSPORT – TAJUDEEN ABBAS
32 LOCAL CONTENT – LEGOR IDAGBO
33 MARITIME SAFETY, EDUCATION AND ADMINISTRATION – LYNDA IKPEAZU
34 NATIONAL SECURITY AND INTELLIGENCE – SHABAN SHARADA
37. ETROLEUM RESOURCES
(UPSTREAM) – MUSA SARKIN ADAR
38 POLICE AFFAIRS – BELLO USMAN KUMO
39 PORTS AND HARBORS – GARBA DATTI
40 POWER – ALIYU MAGAJI DAU
41PUBLIC PROCUREMENT – NASIR ALI AHMED
42 RULES AND BUSINESS – ABUBAKAR FULATA
43TERTIARY EDUCATION – AMINU SULEIMAN
44 WATER RESOURCES – SADA SOLI
45 WORKS – ABUBAKAR KABIR
46 AIDS, LOANS AND DEBT – SAFANA DAYYABU
47 CAPITAL MARKET AND INSTITUTIONS -IBRAHIM BABANGIDA
48 CIVIL SOCIETIES AND DEVELOPMENT PARTNERS – KABIR IDRIS
49 COMMERCE – FEMI FAKEYE
50 CO-OPERATION AND INTEGRATION IN AFRICA – UMAR BAGO
51 DELEGATED LEGISLATIONS – SYLVESTER OGBAGA
52 DIASPORA – TOLU SHADIPE
53 EMERGENCY AND DISASTER PREPAREDNESS – TUNJI OLAWUYI
54 FCT AREA COUNCILS AND ANCILLARY MATTERS – TIJANI DAMISA
55 FCT JUDICIARY – IFEANYI MOMAH
56 FEDERAL ROAD MAINTENANCE AGENCY (FERMA) – FEMI BAMISILE
57 FINANCIAL CRIMES – ABDULLAHI IBRAHIM DUTSE
58 HOUSING AND HABITAT – MUSTAPHA DAWAKI
59 INDUSTRY – DOLAPO BADIRU
60 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY – ABUBAKAR LADO
61 INFORMATION, NATIONAL ORIENTATION , ETHICS AND VALUES – SEGUN ODEBUNMI
62 INSURANCE AND ACTURIAL MATTERS DARLINGTON NWOKOCHA
63 INTERNAL SECURITY OF THE NATIONAL ASSEMBLY – DANJUMA CHEDEH
64 INTERNALLY DISPLACED PERSONS IDP MOHAMMED JEGA
65 INTER-PARLIAMENTARY RELATIONS ZAKARI GALADIMA
66 JUSTICE OZURIGDO UGONNA
67 LABOUR, EMPLOYMENT AND PRODUCTIVITY – ALI WUDIL
68 LEGISLATIVE OMPLIANCE – DENNIS IDAHOSA
69 LEGISLATIVE LIBRARY RESEARCH AND DOCUMENTATION GAZA GBEFWI
70 MEDIA AND PUBLIC AFFAIRS -BENJAMIN KALU ABIA
71 NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT – OLODODO COOK
72 NIGER DELTA MINISTRY – ESSIEN AYI
73 PENSIONS – ALHASSAN RURUM
74 POPULATIONS – LAWAL IDRISU
75 POVERTY ALLEVIATION – ABDULLAHI SALAME
76 PUBLIC SERVICE MATTERS – SANI BALA
77 RURAL DEVELOPMENT – TIJANI JOBE
78 SCIENCE AND TECHNOLOGY – BENI LAR
79 SOLID MINERALS – MICHAEL OKON
80 SPECIAL DUTIES – SAMAILA SULEIMAN
81 SPORTS – OLUMIDE OSOBA
82 STEEL – ALI IBRAHIM
83 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – ROTIMI AGUNSOYE
84 YOUTH DEVELOPMENT – YEMI ADARAMODU
85 ANTI-CORRUPTION – NICHOLAS SHEHU
86 CLIMATE CHANGE – IBRAHIM RUKAR
87 CULTURE AND TOURISM – IHAMA OGOIEDE
88 DRUGS AND NARCOTICS -FRANCIS AGBOR
89 ETHICS AND PRIVILEGES -KOLAWOLE LAWAL
90 FEDERAL ROAD SAFETY COMMISSION – MAYOWA AKINFOLARIN
91 FOI REFORM OF GOVERNMENT INSTITUTIONS – CORNELIUS NNAJI
92 HIV AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIAL CONTROL – SARKI DAHIRU
93 HUMAN RIGHTS – JOHN DYEGH
94 LAKE CHAD – ASHIRU MANI
9S LEGISLATIVE BUDGET AND RESEARCH – MIKE ETABA
96 INTER-GOVERNMENTAL AFFAIRS – AKIN ALABI
97 PILGRIMS AFFAIRS – ABUBAKAR NALARABA
98 POLITICAL PARTIES MATTERS -GUDAJI KAZAURE
99 PRIVATISATION AND COMMERCIALISATION – GARBA GOLOLO
100 REFORMATORY INSTITUTIONS -OGBEE LAZARUS
101 TREATIES, PROTOCOL AND AGREEMENTS – OSSAI NICHOLAS
102 WATERWAYS – PATRICK ASADU
103 URBAN DEVELOPMENT AND REGIONAL PLANNING – JIDE JIMOH
104 WOMEN AFFAIRS AND SOCIAL DEVELOPMENT – WUNMI ONANUGA
105 WOMEN IN PARLIAMENT – TAIWO OLUGA