EDITOR’S NOTE: THIS STORY HAS BEEN PULLED AFTER CHANNELS TV SAID THE VIDEO UPON WHICH THE REPORT WAS BASED HAD AN EDITING ERROR.
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