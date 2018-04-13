Davido, Wizkid, Olamide top Headies Award nominee list

davido
Davido

The organisers of the Headies have announced that the award will hold on May 5 at Eko Hotel & Suites.

The nominee party will hold on April 28 in Abuja.

Superstar Davido leads the pack with the highest number of nominations – six (6), while Wizkid, Olamide and Adekunle Gold follow with five (5) nominations each.

Tiwa Savage, Kiss Daniel, and Johnny Drille got four (4) nominations each while Flavour, Nonso Amadi, Banky W, Niniola, Runtown, Phyno, Reminisce cupped three nominations respectively.

According to the organisers, the year in review for the award is July 2016 to December 2017.

This year, the organisers are also introducing new categories to the award show.

The new categories include, The Viewer’s Choice Award, Best Performer category and a special category to recognise the efforts of brands that have supported the entertainment industry for the past three years.

While the ceremony typically takes place in December, last year found them move it to March 24, 2018.

But it never held as Fatima, Aliko Dangote’s daughter wedded Jamil Abubakar, the son of a former Inspector General of Police, Mohammed Abubakar at the same venue, on the same day.

Here are the nominees:

BEST RECORDING OF THE YEAR

BUTTERFLIES – OMAWUMI

HALLELUYAH – FUNBI

PONMILE – REMINISCE

HEAVEN – BANKY W

JOROMI – SIMI

BEST POP SINGLE

MAD OVER YOU – RUNTOWN

ALL OVER – TIWA SAVAGE

YEBA – KISS DANIEL

ISKABA – WANDE COAL AND DJ TUNEZ

IF– DAVIDO

FIA – DAVIDO

PRODUCER OF THE YEAR

(FALL, MAMA) KIDOMINANT

(ISKABA, MALO) SPELLZ

(IF, RARA) TEKNO

(MARADONA, COME CLOSER) SARZ

YAWA, VIRTUOUS WOMAN- MASTERKRAFT

BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE

LOVE YOU DIE – PATORANKING FT. DIAMOND PLATNUMZ

DANCE – TIMAYA FT. RUDEBOY

HOLY HOLY – 2BABA

ROCK YOUR BODY – BURNA BOY

COME CLOSER – WIZKID

SOFA – KISS DANIEL

BEST RAP ALBUM

27 – FALZ

TRIP TO THE SOUTH – ERIGGA

EL HADJ – REMINISCE

THE PLAYMAKER – PHYNO

THE GLORY – OLAMIDE

ROSE – AQ

BEST R&B/POP ALBUM

SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID

TIMELESS – OMAWUMI

SIMISOLA – SIMI

GOLD – ADEKUNLE GOLD

IJELE THE TRAVELLER – FLAVOR

THIS IS ME – NINIOLA

BEST MUSIC VIDEO

MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (MEJI ALABI)

FOCUS- HUMBLE SMITH (CLARENCE PETERS)

COME CLOSER – WIZKID (DAPS)

BEEN CALLING – MALEEK BERRY (MEJI ALABI)

YOLO – SEYI SHAY (MEJI ALABI)

LIKE DAT – DAVIDO (DAPS)

BEST R&B SINGLE

TONIGHT – NONSO AMADI

FOLASHADE – PRAIZ

LET ME KNOW – MALEEK BERRY

ROMEO & JULIET – JOHHNY DRILLE

LOVE YOU BABY – BANKY W

SMILE FOR ME – SIMI

BEST COLLABO

MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID

TEMPER REMIX – SKALES FT BURNA BOY

JUICE – YCEE FT MALEEK BERRY

NO FORGET – ADEKUNLE GOLD FT. SIMI

COME CLOSER – WIZKID FT. DRAKE

BEST RAP SINGLE

YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI

SOMETHING LITE – FALZ FT YCEE

LINK UP – PHYNO FT. BURNA BOY, M.I.

UP TO YOU – SHOW DEM CAMP FT FUNBI

ME VERSUS ME – ICE PRINCE

BEST VOCAL PERFORMANCE (MALE)

A NON-VOTING CATEGORY:

PERFECT WOMAN – FAZE

FOLASHADE – PRAIZ

ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE

TONIGHT – NONSO AMADI

LOVE YOU BABY – BANKY W

BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)

A NON-VOTING CATEGORY FOR THE SINGLE FEMALE ARTISTE

IN THE AIR – WAJE

GONE FOR GOOD – SIMI

JOWO – ARAMIDE

SARO – NINIOLA

WHERE’S THE LOVE – NIYOLA FT. ADEKUNLE GOLD

BUTTERFLIES – OMAWUMI

NEXT RATED

MALEEK BERRY

MAYORKUN

DICE AILES

JOHNNY DRILLE

ZORO

HIP HOP WORLD REVELATION

NINIOLA

ADEKUNLE GOLD

MR. EAZI

REEKADO BANKS

LYRICIST ON THE ROLL

YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI

POLITICAL SCIENCE – AQ

LIQUOR NIGHT – BOOGEY

INDUSTRY NITE – ERIGGA

BEST STREET-HOP ARTISTE

PENALTY – SMALL DOCTOR

WO – OLAMIDE

SAI BABA – CDQ

SHEPETERI – IDOWEST FT. DAMMY KRANE, SLIM CASE

PASS THE AGBARA – SKUKI

LEGBEGBE – MR REAL FT. IDOWEST, KELVIN CHUKS, OBADICE

BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG

MONEY – ADEKUNLE GOLD

RADIO – NONSO AMADI

ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE

PONMILE – REMINISCE

FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN £& KOKER

LAGOS BARBIE – BANTU

ALBUM OF THE YEAR

SIMISOLA – SIMI

GOLD – ADEKUNLE GOLD

KLITORIS – BRYMO

IJELE THE TRAVELER – FLAVOUR

SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID

THE PLAYMAKER – PHYNO

ARTISTE OF THE YEAR

DAVIDO

WIZKID

OLAMIDE

SIMI

TIWA SAVAGE

SONG OF THE YEAR

PENALTY – SMALL DOCTOR

WO – OLAMIDE

IF- DAVIDO

YEBA – KISS DANIEL

MAD OVER YOU – RUNTOWN

FIA – DAVIDO

AFRICAN ARTISTE

SARKODIE

CASPER NYOVEST

NASTY C

SAUTI SOL

VANESSA MDEE

HEADIES’ VIEWER’S CHOICE

COME CLOSER- WIZKID

IF- DAVIDO

WO -OLAMIDE

MAD OVER YOU – RUNTOWN

YEBA- KISS DANIEL

YAWA -TEKNO

INDUSTRY BRAND SUPPORTER

MTN

PEPSI

GLO

HENNESSY

FIRS

NIGERIA BREWERIES

LAGOS STATE

BEST PERFORMER

FLAVOUR

FALZ

M.I.

2BABA

YEMI ALADE

TIWA SAVAGE

ROOKIE OF THE YEAR:

UNDER REVIEW.

KIDI

AIR BOY

TENI

JUNIOR BOY

PERUZZI

SPECIAL RECOGNITION

KAFFY

HALL OF FAME

CHRIS UBOSI

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