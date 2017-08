U-20 Women’s World Cup Qualifiers: Nigeria invites 30 players (FULL LIST)

Related News

The new Head Coach of Nigeria U20 Women National Team, Falconets, Chris Danjuma, on Tuesday invited 30 players to the team’s camp in Abuja ahead of next month’s FIFA U20 Women’s World Cup qualifying fixture against Tanzania.

Two–time FIFA World Cup runners-up, Falconets, will host their Tanzanian counterparts in Nigeria on September 16, with the second leg of the fixture coming up on September 30 in Dar es Salaam.

Midfield stalwarts, Joy Bokiri and Cynthia Aku, and star forward Rasheedat Ajibade, are among the players who have been instructed to report at the Serob Legacy Hotel, Wuye, Abuja on August 23 with their training kits, original birth certificates and international passports.

FULL LIST OF INVITED PLAYERS

Monle Omini (Abia Angels); Tola Adeniyi (Sunshine Queens); Chioma Okoye (Sa’adatu Amazons); Chiamaka Nnadozie (Rivers Angels); Nelly Ekeh (Pelican Stars); Blessing Ezekiel (Rivers Angels); Margaret Etim (Delta Queens); Oluwakemi Famuditi (Confluence Queens); Gloria Ogbonna (Ibom Angels); Joy Duru (Nasarawa Amazons); Feyintola Mabokanje (FC Robo Queens); Florence Alexander (Sunshine Queens); Juliet Iorliam (Nasarawa Amazons); Kikelomo Odueke (Edo Queens); Joy Bokiri (Bayelsa Queens); Bola Oladiti (Confluence Queens); Josephine Queens (Nasarawa Amazons); Lilian Tule (Bayelsa Queens); Christy Uchebe (Nasarawa Amazons); Blessing Onoriose (Bayelsa Queens); Adebisi Saheed (Delta Queens); Helen Ugar (Pelican Stars); Uche Udefo (Edo Queens); Rasheedat Ajibade (FC Robo Queens); Charity Reuben (Ibom Angels); Chinyere Igbomalu (Nasarawa Queens); Doosima Tarnum (Adamawa Queens); Cynthia Aku (Rivers Angels); Mariam Abdulrasheed (Confluence Queens); Anam Imo (Nasarawa Amazons)