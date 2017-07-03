FULL LIST: Navy releases list of successful candidates for Direct Short Service

Nigerian Navy
Nigerian Navy

The Nigerian Navy on Monday released the list of names of successful candidates for its Direct Short Service Commission (DSSC) Course 24 Selection Exercise.

The Acting Director of Information, Naval Headquarters, Suleman Dahun, said this in a statement made available to journalists in Abuja.

Mr. Dahun said candidates who participated in the selection process from April 10 to April 28, should visit the NN website, www.joinnigeriannavy.com to check  the list.

“Successful candidates are to report at Nigerian Naval College Onne, Port Harcourt, on Wednesday, July 5.

“Candidates who fail to report by 12 p.m. on Sunday July 9 will not be accepted for the training.

“The NN also wishes to use this opportunity to remind the general public, especially interested able bodied young men and women to take advantage of the ongoing recruitment exercise,” he said.

Mr. Dahun also said that the candidates seeking enlistment should register online in the ongoing Batch 27 Recruitment Exercise for ratings at www.joinnigeriannavy.com.

The News Agency of Nigeria reports that the ongoing registration for Batch 27 recruitment exercise for ratings commenced on July 1 and would close on July 31.

(NAN)

CHECK FULL LIST BELOW

ABIA   
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/AB/637/0067202THEODORE KALU NNAEMEKAMEDICAL
2DSS24/AB/426/0008416NNADOZIE UGOCHUKWU HOPEENGINEERING
3DSS24/AB/434/0067699ODUMUKO JULIET OBIAGERIEDUCATION
ADAMAWA
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/AD/816/0055366AUWAL IDRIS ABDULKARIMEDUCATION
2DSS24/AD/535/0004364ABBAS ABDULJALALENGINEERING
3DSS24/AD/340/0012672JOSEPH STEVEN SHALZIMSEAMAN
AKWA IBOM
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/AK/791/0070868ANIEUDO ADAISO AZINIICT
2DSS24/AK/354/0043817ETIM DANIEL ESSIENMEDICAL
3DSS24/AK/676/0029649ENUBIAK JOHN FELIXINFORMATION
ANAMBRA
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/AN/095/0045914UMEJIBURU CHINYERE BLESSINGACCOUNT AND BUDGET
2DSS24/AN/599/0023283UDOGU GIFEE NANCY-MARIALEGAL SERVICES
3DSS24/AN/699/0023506CHINWEZE CHUKWUEMEKALOGISTICS
BAUCHI
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/BA/189/0063599AMOS VICTORMEDICAL
2DSS24/BA/189/0004834SUNDAY NOAHLOGISTICS
3DSS24/BA/566/0057416HUSSAINI SAIDUSEAMAN
BAYELSA
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/BY/726/0007773DUYE ENEBRAYE JENNIFERLOGISTICS
2DSS24/BY/198/0048065AYELA AYEBAITARI AYONFEENGINEERING
3DSS24/BY/500/0009960ASAMAOWEI AFAMEDICAL
BENUE
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/BE/321/0004911ULUVA ANTHONY TERLUMUNICT
2DSS24/BE/626/0009560ABBAH STEPHANIE IBERIENGINEERING
3DSS24/BE/626/0032983ONOJAH AUGUSTINE IGAHCHAPLAIN
BORNO
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/CR/617/0026888LAWAL MUBARAK SARKILOGISTICS
2DSS24/CR/811/0066233PETER YAHAYA ZADVAENGINEERING
3DSS24/CR/176/0017019USMAN ISA WAKILIICT
CROSS RIVER
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/CR/617/0026888AGOGO FINBAR ABEGIMICT
2DSS24/CR/811/0066233OCHAGU IDAGU STEPHENMEDICAL
3DSS24/CR/176/0017019UNUNOH RICHMOND EDODISEAMAN
DELTA
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/DE/387/0001726IGWEH AZUKA BRIGHTLEGAL SERVICES
2DSS24/DE/270/0005772IGBIGBI OGHENEKEVWE PEREKEMEMEDICAL
3DSS24/DE/125/0069542UKPANWANNE VICTOR NDUBUISIENGINEERING
EBONYI
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/DE/387/0001726ANOH OGONNAYA OKORIEMEDICAL
2DSS24/DE/270/0005772KALU NNACHI SAMUELENGINEERING
3DSS24/DE/125/0069542NGWOKE EPHRAIM NNANNAMEDICAL
EDO
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/ED/265/0068780IKHALO RITA EHINOMENMEDICAL
2DSS24/ED/642/0057710AKWE DENNIS DANIELENGINEERING
3DSS24/ED/398/0037552OBAZEE OSARUESE MICHAELMEDICAL
EKITI
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/EK/362/0066542AJAYI OLASUNKANMI EMMANUELENGINEERING
2DSS24/EK/086/0042897OLAYINKA ADERONKE SEUNMEDICAL
3DSS24/EK/086/0022827ESAN ESTHER OLUWADAMILAREEDUCATION
ENUGU
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/EN/146/0001163OKAFOR JOSHUA IKECHUKWUENGINEERING
2DSS24/EN/769/0052836EMEH CHUKWUKA GODWINENGINEERING
3DSS24/EN/146/0019794IKECHUKWU SANDRA UJUINFORMATION
FCT
SNAPPLICATION NONAMESDEPARTMENT
1DSS24/FC/206/0017852AGBO AUGUSTINE UGWULOGISTICS
 
GOMBE
1DSS24/GO/160/0002949SIMON GIDEON IDRISMEDICAL
2DSS24/GO/160/0047982BITRUS HYELLEMPAHHYDROGRAPHY
3DSS24/GO/179/0030539BELLO SAMUEL SAYOLOGISTICS
IMO
1DSS24/IM/649/0003197OKEREKE TEMPLE CHIBUIKEMEDICAL
2DSS24/IM/388/0022065ONUGHA CHIMA DANIELICT
3DSS24/IM/281/0036944CHILEE CHIDUBEM EMMANUELCHAPLAIN
JIGAWA
1DSS24/JI/144/0069578ABDULLAHI ALIYU MADOMEDICAL
2DSS24/JI/487/0039944SANI AUWAL LAWANICT
3DSS24/JI/322/0031729HABU AMINU DANYAYASEAMAN
KADUNA
1DSS24/KD/723/0076431ABDULLAHI NUHU ADAMUENGINEERING
2DSS24/KD/369/0030471ABDULLATEEF ABDULLAHIMEDICAL
3DSS24/KD/457/0068883SAMUEL JAPHETHENGINEERING
KANO
1DSS24/KN/565/0027674IBRAHIM ANASICT
2DSS24/KN/475/0026617ABDULHAMEED USMAN YAKASAIIMAM
3DSS24/KN/203/0011811USMAN KHALIFAICT
 
(a)(b)(c)(d)
KATSINA
1DSS24/KT/482/0024398ABUBAKAR ABDULLAHIENGINEERING
2DSS24/KT/716/0050023LAWAL ABUBAKAREDUCATION
3DSS24/KT/550/0036277ABDUL ISMAILALOGISTICS
KEBBI
1DSS24/KE/285/0002848HARUNA KABIRU FAKAIHRM
2DSS24/KE/331/0026763GWANDU UMAR FARUKLEGAL SERVICES
3DSS24/KE/827/0055041SUNDAY THEOPHILUS D.CHAPLAIN (PROT)
KOGI
1DSS24/KO/128/0021776OSUMAN STEPHEN UNEKWULEGAL SERVICES
2DSS24/KO/346/0037791OKOLO DANIEL IKANIENGINEERING
3DSS24/KO/355/0060603ARUWA AMINU MOHAMMEDICT
KWARA
1DSS24/KW/623/0009348LAMBE ABIODUN MIKELLOGISTICS
2DSS24/KW/703/0035056BALOGUN ABDULMAJEEDHYDROGRAPHY
3DSS24/KW/366/0052391ADEKANMBI ADENIKE VICTORIAMEDICAL
LAGOS
1DSS24/LA/523/0022213OLUWA MOSHOOD ABIODUNICT
2DSS24/LA/686/0057092ALABI OLAWALE SULAIMONENGINEERING
3DSS24/LA/363/0069156ADESOKAN ABDU BABATUNDEHRM
NASARAWA
1DSS24/NA/583/0005850OIHOMA ADEBO SAMUELICT
2DSS24/NA/499/0009863MOSES SOLOMON IGBOGOHYDROGRAPHY
3DSS24/NA/584/0006524ANGBASHIM ESLALEGAL SERVICES
NIGER
1DSS24/NI/178/0069797ADAMU ABDULKADIRICT
2DSS24/NI/178/0008089ALIYU MUHAMMAD NMAGBAZHIENGINEERING
3DSS24/NI/704/0002145ISAH ABDULHAMEEDACCOUNT AND BUDGET
OGUN
1DSS24/OG/252/0069250OKEDAIRO OLUSEGUN ANTHONYENGINEERING
2DSS24/OG/081/0045284AWAKAN KEHINDE IBRAHIMENGINEERING
3DSS24/OG/081/0035909ORIDOTA JOEL DAREEDUCATION
 
(a)(b)(c)(d)
ONDO
1DSS24/ON/697/0004855OYEWOLE OLAYEMI OYEWUMIENGINEERING
2DSS24/ON/266/0026375AKPOTURI THURSDAY OGHENEOVOEDUCATION
3DSS24/ON/108/0005631OLUBOLA OLUSEGUN ISAACLEGAL SERVICES
OSUN
1DSS24/OS/430/0074185FAMAKINDE OLALEKAN WASIUMEDICAL
2DSS24/OS/406/0052171ADEBAYO OLUWASEYI MARYLEGAL SERVICES
3DSS24/OS/150/0070468ODUTOLA OLAOLUWA DAVIDHYDROGRAPHY
OYO
1DSS24/OY/423/0026434AMUDA SOLIU ADEOLALOGISTICS
2DSS24/OY/103/0043652MUSA VICTOR MONDAYENGINEERING
3DSS24/OY/436/0025122ADETAYO MOTUNRAYO ZAINABEDUCATION
PLATEAU
1DSS24/PL/549/0025866ELISHA MANJI DAMKYALMEDICAL
2DSS24/PL/802/0035555DANJUMA DOGARA MAKAMAENGINEERING
3DSS24/PL/705/0029799GOLUPWI WALBE PAULMEDICAL
RIVERS
1DSS24/RI/653/0026634SUNNY - JOE GLORIA PRINCESSLEGAL SERVICES
2DSS24/RI/625/0025851ABIAZIAM FAVOUR CHINENYEENGINEERING
3DSS24/RI/491/0030513NWIBARI DONALD BARIKPOAICT
SOKOTO
1DSS24/SO/711/0023034MUHAMMAD HARUNALOGISTICS
2DSS24/SO/748/0044216DANBABA IDRISEDUCATION
3DSS24/SO/794/0003085USMAN NASIRU ADAMULOGISTICS
TARABA
1DSS24/TA/446/0016647ABUBAKAR MUHAMMAD SADIQENGINEERING
2DSS24/TA/353/0041570ABDULLAHI HASSAN GAMBOIMAM
3DSS24/TA/234/0049001STEPHEN SANYA JOELICT
YOBE
1DSS24/YO/758/0043797MAI-ADAMU ABDULMALIKLOGISTICS
2DSS24/YO/709/0038349IBRAHIM MOHAMMED BELLOSPORT/PT
3DSS24/YO/592/0023562ABDULRAZAQ UMAR FARUQICT
   
(a)(b)(c)(d)
ZAMFARA
1DSS24/ZA/326/0011466ALIYU AHMAD MUHAMMADMEDICAL
2DSS24/ZA/323/0059074YUSUF ANASSEAMAN
3DSS24/ZA/202/0062567ABUBAKAR HASSAN KHALIPHAEDUCATION
RESERVE
1DSS24/ON/108/0001583IPAYE ISRAEL DAMILOLAEDUCATION
2DSS24/NA/479/0073913DAMBO JONATHAN YUSUFACCOUNT AND BUDGET
3DSS24/NI/503/0070252USMAN MUHAMMAD BELLOEDUCATION
4DSS24/BE/626/0042168ODOH AUGUSTINE OYIKOWOENGINEERING
5DSS24/CR/810/0026570UGOBO KEMANA IKPIEDUCATION
6DSS24/JI/338/0068402ADAMU SULEMAN HARUNAHRM

DOWNLOAD THE PREMIUM TIMES MOBILE APP

Now available on

  Premium Times Android mobile applicationPremium Times iOS mobile applicationPremium Times blackberry mobile applicationPremium Times windows mobile application

TEXT AD:WARNING TO MEN: These 3 Foods is Killing Your Erection. Click Here to Know Them...

All rights reserved. This material and any other material on this platform may not be reproduced, published, broadcast, written or distributed in full or in part, without written permission from PREMIUM TIMES.