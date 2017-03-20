Police confirm 46 killed in Ife ethnic clash, arrest 38 (SEE FULL LIST)

Some of the suspects paraded by the Nigerian Police
Some of the suspects paraded by the Nigerian Police

The recent unrest in Ile-Ife, Osun State, left at least 46 people dead and 96 injured, the police said on Monday.

A statement by the police spokesperson, Jimoh Moshood, said 20 of 38 suspects initially arrested for their alleged roles in the mayhem, which broke out on March 8, will be prosecuted.

Two of the suspects were arrested in Ibadan, Oyo State, and another two in Lagos, the police said.

Mr. Moshood said the violence also “resulted in the loss of innocent lives, destruction of properties worth millions of naira.”

Eighty-one of the injured have since been discharged from the hospital, while 15 were still receiving treatment as at Mondayafternoon, the police said.

Mr. Moshood, a chief superintendent of police, also dismissed reports that police conducted indiscriminate arrest of residents in the ancient Yoruba town, saying officers apprehended suspects based on intelligence gatherings.

“That is why eighteen (18) suspects found not to be involved in the crisis were released unconditionally,” he said.

Reports from the town on Monday morning said normal activities have returned, after the violence largely between Yoruba and Hausa residents.

Notwithstanding, Mr. Moshood said the police will keep a special intervention team on the ground across Osun State, urging the residents to give maximum support to law enforcement authorities.

Full list of paraded suspects involved in the Ile-Ife ethnic clash

Please scroll right to reveal more fields of the table
S/NO.NAME OF SUSPECTDATE ARRESTEDPLACE OF ARRESTEXHIBIT RECOVE-REDCOMMENTRECOMMENDATION
i.                       ELUWOLE  AKEEM AKA (ESCORT)16/3/2017IBADAN OYO STATENILHUSBAND OF KUBURAT WHOSE REACTION GENERATED THE CRISISTO BE PROSECUTED
ii.                      ELUWOLE KUBURAT16/3/2017IBADAN OYO STATENILTHE WOMAN THAT CAUSED THE CRISIS, SHE SLAPPED THE VICTIM FIRSTTO BE PROSECUTED
iii.                    AYOOLA ABIMBOLA16/3/2017LAGOS STATENILRAN FROM ILE-IFE TO LAGOS TO TAKE REFUGE .TO BE PROSECUTED
iv.                   BELLO WAHAB16/3/2017LAGOS  STATENILRAN FROM ILE-IFE TO LAGOS TO TAKE REFUGETO BE PROSECUTED
v.                     PROPHET TAIWO FAKUWAJO13/3/2017SABO, ILE-IFENILWAS ALLEGED TO HAVE SHOT DEAD ONE SULEIMAN (DEAD BODY IDENTIFIED)TO BE PROSECUTED
vi.                   OBA ADEMOLA ADEMILUYI42950IPETU MODU CLOSE TO IFENILTHE CHAIRMAN OF THE PARK WAS ALLEGED TO HAVE LED THE HOODLUMS TO THE SCENE OF THE CRISISTO BE PROSECUTED
vii.                  ADEMOLA OLAIDE42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
viii.                ADEJUBA DAMILARE42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION RELEASED
ix.                    ADEWOYIN SAHEED42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION RELEASED
x.                     AKINDOYIN OLAWOLE42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION RELEASED
xi.                    AKOBI OLATUNJI42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION RELEASED
xii.                  IBRAHIM YINUSA42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xiii.                 IBRAHIM YAHUSA42950SCENE OF CRIMENILLASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xiv.                SHEHU NURA42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xv.                 SURAJU MAIJEGA42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xvi.                INUWA AMINU42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xvii.              UMAR ISIAKA42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xviii.             AMINU UMARU42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xix.                AWOFESONBI ADEWALE42950SCENE OF CRIMENILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xx.                  PETER OMISOPE43042HIS RESIDENCENILA CRIPPLE ALLEGED TO BE THE POINTER IDENTIFYING THE VICTIMS’ HOUSES AND SHOPS TO BE VANDALISED AND BURNTTO BE PROSECUTED
xxi.                ADEFISAN ISAAC43042HIS RESIDENCENILHE WAS IDENTIFIED BY ONE OF THE SUSPECTS BY NAME PETER OMISOPE AS ONE Of THE ASSILANTS  TO BE PROSECUTED
xxii.               ADELEKAN KEHINDE43042AGBEDE CLOSE TO THE SCENE OF CRIME2 AXESEVEN THOUGH HE DENIED PARTICIPATING IN THE FIGHT, HE COULD NOT GIVE SATIFACTORY REASON WHAT HE WAS  DOING WITH THE AXES FOUND ON HIMTO BE PROSECUTED
xxiii.             ELUFISAN AKINTOYE43042ARRESTED IN THE SAME ROOM WITH ADELEKANSAME AS NO 22 ABOVEEVEN THOUGH HE DENIED PARTICIPATING IN THE FIGHT, HE COULD NOT GIVE SATIFACTORY REASON WHAT HE WAS  DOING WITH THE AXES FOUND ON HIMTO BE PROSECUTED
xxiv.            OMISANMI ISAAC43042ARRESTED IN THE SAME ROOM WITH ADELEKANSAME AS NO 22 ABOVEWAS ARRESTED IN THE ROOM WHERE THE 2 AXES WERE FOUND.TO BE PROSECUTED
xxv.              OLANREWAJU DANIEL & SEYI AKINYOMBO43042RESIDENCEA BAJAJ M/CYCLEA BAJAJ M/CYCLE RECOVERED FROM HIM BELONGS TO ONE OF THE VICTIMS KILLED IN THE CRISISTO BE PROSECUTED
xxvi.            ADEJUBE MONDAY43042RESIDENTSAME AS NO 24 ABOVEARRESTED IN THE SAME ROOM WITH OLANREWAJUTO BE PROSECUTED
xxvii.           OLANREWAJU ADEBAYO43042ARRESTED AT ILAREA ROLL OF GOLDEN PENNY SPERGETTIA ROLL OF GOLDEN PENNY SPERGETTI SUSPECTED TO BE PART OF THE STOLEN ITEM FROM THE SCENE OF CRIMETO BE PROSECUTED
xxviii.         AKANBI ADEYINKA43042ARRESTED AT ILARECONNECTED WITH NO 26 ABOVECONNECTED WITH NO 26 ABOVETO BE PROSECUTED
xxix.             OBIMAKINDE SAMUEL43042ARRESTED AT AGBEDDENILWAS FOUND WITH A FRESH CUT ON HIS HEAD SUSPECTED TO BE HAVE BEEN  INFLICTED ON HIM DURING THE  CRISIS.TO BE PROSECUTED
xxx.              ALH. ZAKARIYAU ABDULAYEKINI43042MOORE DIVISIONA KNIFEALLEGED TO HAVE LED SOME HOODLUMS TO KILL VICTIMSTO BE PROSECUTED
xxxi.             BAMIDELE ELUSANMI43042ARRESTED AT ILAREFOOD STUFFSSTOLEN ITEMS FROM THE SCENE OF CRIME FOUND IN HIS POSESSIONTO BE PROSCUTED
xxxii.           JIMOH SAKIRU43042ARRESTED AT ILARETHREE AXES, TWO M/CYCLES, TWO STANDING FANS, TWO COOKING GAS CYLINDERS & FOOD STUFFS, SOWING MACHINE, CLOTHES, ETC.STOLEN ITEMS FROM THE SCENE OF CRIME FOUND IN HIS POSSESSIONTO BE PROSECUTED
xxxiii  RASAQ ISAH43042ARRESTED AT SABO MARKETNILASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATIONRELEASED
xxxivCLEMENT KEHINDE43042ODUDUWA STREET ILE-IFENILIDENTIFIED BY VICTIMS LEADERS TO HAVE PARTICIPATEDTO BE PROSECUTED
xxxvUSMAN WASIU11/3//2017NILNO EVIDENCE LINKING HIMRELEASED
xxviCHUKWUMA NWAFOR43042NILNO EVIDENCE LINKING HIMRELEASED
xxxviiRASAQ OYEWOLE43042NILNO EVIDENCE LINKING HIM RELEASED
xxxviiiOJO TAJUDEEN42981NILARRESTED AT THE SCENE BUT FOUND NOT TO BE INVOLVED RELEASED

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  • Word on Marble

    Words on Marble:

    “The real reason Nigeria’s been declining, sinking, breaking, wobbly, and falling
    and likely to break into tears and pieces very shortly, is the most useless quality
    of its mostly smelly citizens. They just chatter but will never meet to discuss any
    sensible ideas or agree sensible concepts for their own country’s development .

    They just chatter and blab nonsense (over beer for the most part). These are
    not people. These are wretches of the earth. A sum of ₦800 billion is missing in
    Lagos state till today, and likely stolen under the direction of Raji Fashola between
    2007 and 2015, but the retarded populace in Lagos state were long brainwashed
    and programmed to utter curses only on the rival party – PDP – whilst the APC
    treasury thieves haul away the state treasury as private property, for their own
    nuclear families. So long as these idiotic symptoms persist, violence will erupt”.

  • vay

    Nice one for the effort of commissioner of police in osun state…. Let commissioner of police in benue state and kaduna state resign immediately and be prosecuted for negligence of duty and jeopardising life of citizens in their state.

    • Incircle

      @disqus_zw9upAuAHX:disqus

      The truth
      is that President Buhari did NOT make a single sensible appointment since he
      resumed office as president and that’s why Nigeria is looking like a failed
      state. President Buhari appointed notorious thieves, criminals, some nominees
      of certificate forger in Lagos, plus, a raft of stuttering ignoramuses handed
      to him by those who financed the Buhari presidential campaign. The federal parastatals
      in Nigeria now float driftless with no compass for direction. The cabinet itself
      has proved unable since October 2015 to think up any coherent policy, even as
      Nigeria fell into conomic recession in April 2015 – which the country has not
      exited till today. Calling out foreigners is to be intentionally blind to the
      fact that the Buhari government is the first public emergency that need be
      repealed and replaced, as Nigeria’s best way out of a total mess.

      • Nonames

        “I am not an alarmist but I must warn that Nigeria is a tragedy waiting to implode.
        For the avoidance of doubt, a tragedy is a dramatic or literary genre in which the
        main character is brought to ruin or suffers extreme sorrow, especially as a
        consequence of a tragic flaw, moral weakness, or inability to cope with
        unfavorable circumstances.

        I think, in all honesty, that Muhamadu Buhari personifies all the foregoing attributes of tragedy;
        he has derailed irredeemably and should resign. We have become so enamored with the
        phantom of “war on corruption” while everything in Nigeria has collapsed. Our economy,
        education, social cohesion, our institutions, and our security, have all collapsed at the
        altar of “war on corruption”.

        …………..Dr. Arthur Nwakwo

        (October 23, 2016)

        • Point Blank

          @disqus_zw9upAuAHX:disqus

          NIGERIA will become a better place if Muhamadu Buhari is repealed and replaced.

          Muhamadu Buhari does not have a healthy mind in a healthy body needed for the job.

      • Kiliwi2000

        NO SIR. NIGERIA FELL INTO ECONOMIC RECESSION UNDER BUHARI IN APRIL 2016.

        THE NIGERIAN ECONOMY THEN CONTRACTED FOR THE FIRST TIME IN 25 YEARS.