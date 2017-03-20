Police confirm 46 killed in Ife ethnic clash, arrest 38 (SEE FULL LIST)

The recent unrest in Ile-Ife, Osun State, left at least 46 people dead and 96 injured, the police said on Monday.
A statement by the police spokesperson, Jimoh Moshood, said 20 of 38 suspects initially arrested for their alleged roles in the mayhem, which broke out on March 8, will be prosecuted.
Two of the suspects were arrested in Ibadan, Oyo State, and another two in Lagos, the police said.
Mr. Moshood said the violence also “resulted in the loss of innocent lives, destruction of properties worth millions of naira.”
Eighty-one of the injured have since been discharged from the hospital, while 15 were still receiving treatment as at Mondayafternoon, the police said.
Mr. Moshood, a chief superintendent of police, also dismissed reports that police conducted indiscriminate arrest of residents in the ancient Yoruba town, saying officers apprehended suspects based on intelligence gatherings.
“That is why eighteen (18) suspects found not to be involved in the crisis were released unconditionally,” he said.
Reports from the town on Monday morning said normal activities have returned, after the violence largely between Yoruba and Hausa residents.
Notwithstanding, Mr. Moshood said the police will keep a special intervention team on the ground across Osun State, urging the residents to give maximum support to law enforcement authorities.
Full list of paraded suspects involved in the Ile-Ife ethnic clashPlease scroll right to reveal more fields of the table
|S/NO.
|NAME OF SUSPECT
|DATE ARRESTED
|PLACE OF ARREST
|EXHIBIT RECOVE-RED
|COMMENT
|RECOMMENDATION
|i.
|ELUWOLE AKEEM AKA (ESCORT)
|16/3/2017
|IBADAN OYO STATE
|NIL
|HUSBAND OF KUBURAT WHOSE REACTION GENERATED THE CRISIS
|TO BE PROSECUTED
|ii.
|ELUWOLE KUBURAT
|16/3/2017
|IBADAN OYO STATE
|NIL
|THE WOMAN THAT CAUSED THE CRISIS, SHE SLAPPED THE VICTIM FIRST
|TO BE PROSECUTED
|iii.
|AYOOLA ABIMBOLA
|16/3/2017
|LAGOS STATE
|NIL
|RAN FROM ILE-IFE TO LAGOS TO TAKE REFUGE .
|TO BE PROSECUTED
|iv.
|BELLO WAHAB
|16/3/2017
|LAGOS STATE
|NIL
|RAN FROM ILE-IFE TO LAGOS TO TAKE REFUGE
|TO BE PROSECUTED
|v.
|PROPHET TAIWO FAKUWAJO
|13/3/2017
|SABO, ILE-IFE
|NIL
|WAS ALLEGED TO HAVE SHOT DEAD ONE SULEIMAN (DEAD BODY IDENTIFIED)
|TO BE PROSECUTED
|vi.
|OBA ADEMOLA ADEMILUYI
|42950
|IPETU MODU CLOSE TO IFE
|NIL
|THE CHAIRMAN OF THE PARK WAS ALLEGED TO HAVE LED THE HOODLUMS TO THE SCENE OF THE CRISIS
|TO BE PROSECUTED
|vii.
|ADEMOLA OLAIDE
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|viii.
|ADEJUBA DAMILARE
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|ix.
|ADEWOYIN SAHEED
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|x.
|AKINDOYIN OLAWOLE
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xi.
|AKOBI OLATUNJI
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xii.
|IBRAHIM YINUSA
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xiii.
|IBRAHIM YAHUSA
|42950
|SCENE OF CRIME
|NILL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xiv.
|SHEHU NURA
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xv.
|SURAJU MAIJEGA
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xvi.
|INUWA AMINU
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xvii.
|UMAR ISIAKA
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xviii.
|AMINU UMARU
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xix.
|AWOFESONBI ADEWALE
|42950
|SCENE OF CRIME
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xx.
|PETER OMISOPE
|43042
|HIS RESIDENCE
|NIL
|A CRIPPLE ALLEGED TO BE THE POINTER IDENTIFYING THE VICTIMS’ HOUSES AND SHOPS TO BE VANDALISED AND BURNT
|TO BE PROSECUTED
|xxi.
|ADEFISAN ISAAC
|43042
|HIS RESIDENCE
|NIL
|HE WAS IDENTIFIED BY ONE OF THE SUSPECTS BY NAME PETER OMISOPE AS ONE Of THE ASSILANTS
|TO BE PROSECUTED
|xxii.
|ADELEKAN KEHINDE
|43042
|AGBEDE CLOSE TO THE SCENE OF CRIME
|2 AXES
|EVEN THOUGH HE DENIED PARTICIPATING IN THE FIGHT, HE COULD NOT GIVE SATIFACTORY REASON WHAT HE WAS DOING WITH THE AXES FOUND ON HIM
|TO BE PROSECUTED
|xxiii.
|ELUFISAN AKINTOYE
|43042
|ARRESTED IN THE SAME ROOM WITH ADELEKAN
|SAME AS NO 22 ABOVE
|EVEN THOUGH HE DENIED PARTICIPATING IN THE FIGHT, HE COULD NOT GIVE SATIFACTORY REASON WHAT HE WAS DOING WITH THE AXES FOUND ON HIM
|TO BE PROSECUTED
|xxiv.
|OMISANMI ISAAC
|43042
|ARRESTED IN THE SAME ROOM WITH ADELEKAN
|SAME AS NO 22 ABOVE
|WAS ARRESTED IN THE ROOM WHERE THE 2 AXES WERE FOUND.
|TO BE PROSECUTED
|xxv.
|OLANREWAJU DANIEL & SEYI AKINYOMBO
|43042
|RESIDENCE
|A BAJAJ M/CYCLE
|A BAJAJ M/CYCLE RECOVERED FROM HIM BELONGS TO ONE OF THE VICTIMS KILLED IN THE CRISIS
|TO BE PROSECUTED
|xxvi.
|ADEJUBE MONDAY
|43042
|RESIDENT
|SAME AS NO 24 ABOVE
|ARRESTED IN THE SAME ROOM WITH OLANREWAJU
|TO BE PROSECUTED
|xxvii.
|OLANREWAJU ADEBAYO
|43042
|ARRESTED AT ILARE
|A ROLL OF GOLDEN PENNY SPERGETTI
|A ROLL OF GOLDEN PENNY SPERGETTI SUSPECTED TO BE PART OF THE STOLEN ITEM FROM THE SCENE OF CRIME
|TO BE PROSECUTED
|xxviii.
|AKANBI ADEYINKA
|43042
|ARRESTED AT ILARE
|CONNECTED WITH NO 26 ABOVE
|CONNECTED WITH NO 26 ABOVE
|TO BE PROSECUTED
|xxix.
|OBIMAKINDE SAMUEL
|43042
|ARRESTED AT AGBEDDE
|NIL
|WAS FOUND WITH A FRESH CUT ON HIS HEAD SUSPECTED TO BE HAVE BEEN INFLICTED ON HIM DURING THE CRISIS.
|TO BE PROSECUTED
|xxx.
|ALH. ZAKARIYAU ABDULAYEKINI
|43042
|MOORE DIVISION
|A KNIFE
|ALLEGED TO HAVE LED SOME HOODLUMS TO KILL VICTIMS
|TO BE PROSECUTED
|xxxi.
|BAMIDELE ELUSANMI
|43042
|ARRESTED AT ILARE
|FOOD STUFFS
|STOLEN ITEMS FROM THE SCENE OF CRIME FOUND IN HIS POSESSION
|TO BE PROSCUTED
|xxxii.
|JIMOH SAKIRU
|43042
|ARRESTED AT ILARE
|THREE AXES, TWO M/CYCLES, TWO STANDING FANS, TWO COOKING GAS CYLINDERS & FOOD STUFFS, SOWING MACHINE, CLOTHES, ETC.
|STOLEN ITEMS FROM THE SCENE OF CRIME FOUND IN HIS POSSESSION
|TO BE PROSECUTED
|xxxiii
|RASAQ ISAH
|43042
|ARRESTED AT SABO MARKET
|NIL
|ASIDE FROM BEING ARRESTED AT THE SCENE, NO FURTHER EVIDENCE OF PARTICIPATION
|RELEASED
|xxxiv
|CLEMENT KEHINDE
|43042
|ODUDUWA STREET ILE-IFE
|NIL
|IDENTIFIED BY VICTIMS LEADERS TO HAVE PARTICIPATED
|TO BE PROSECUTED
|xxxv
|USMAN WASIU
|11/3//2017
|NIL
|NO EVIDENCE LINKING HIM
|RELEASED
|xxvi
|CHUKWUMA NWAFOR
|43042
|NIL
|NO EVIDENCE LINKING HIM
|RELEASED
|xxxvii
|RASAQ OYEWOLE
|43042
|NIL
|NO EVIDENCE LINKING HIM
|RELEASED
|xxxviii
|OJO TAJUDEEN
|42981
|NIL
|ARRESTED AT THE SCENE BUT FOUND NOT TO BE INVOLVED
|RELEASED