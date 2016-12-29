Davido, Patoranking, Tekno, to perform at 2016 Soundcity MVP Awards Festival

Davido, Patoranking, Tekno and Olamide, and many other stars are billed to perform at the Soundcity MVP Awards Festival today.
Comedian, Basketmouth, will also anchor the show, which will take place Expo Center, Eko Hotel & Suites Lagos, Nigeria.
These stars will join the performers’ line up from Tanzania and South Africa at the show, which will be broadcast live across the globe.
Best Male contenders Patoranking and Olamide would share the stage with Davido – who is nominated for Digital Artiste of the Year.
They would be joined by Kiss Daniel and Tekno who are both going head to head for Video of the Year for the H2G Films’ directed “Sin City” and Clarence Peters’ directed “Pana” respectively.
The organisers also added that the show will see Davido and Nasty C perform “Coolest Kid in Africa” together for the first time ever to an audience of over 50 million across and every city in Africa.
See the complete list of nominees below:
BEST MALE
DIAMOND PLATNUMZ (TANZANIA)
EMTEE (SOUTH AFRICA)
WIZKID (NIGERIA)
FALZ (NIGERIA)
OLAMIDE (NIGERIA)
PATORANKING (NIGERIA)
PHYNO (NIGERIA)
BEST FEMALE
TIWA SAVAGE (NIGERIA)
VICTORIA KIMANI (KENYA)
YEMI ALADE (NIGERIA)
VANESSA MDEE (TANZANIA)
CYNTHIA MORGAN (NIGERIA)
MS VEE (GHANA)
SIMI (NIGERIA)
BEST HIP HOP
CASSPER NYOVEST (SOUTH AFRICA)
OLAMIDE (NIGERIA)
CDQ (NIGERIA)
EMTEE (SOUTH AFRICA)
EL (GHANA)
RIKY RICK (SOUTH AFRICA)
STANLEY ENOW (CAMEROON)
PHYNO (NIGERIA)
BEST POP
WIZKID (NIGERIA)
KISS DANIEL (NIGERIA)
TEKNO (NIGERIA)
YEMI ALADE (NIGERIA)
ADEKUNLE GOLD (NIGERIA)
TIMAYA (NIGERIA)
TIWA SAVAGE (NIGERIA)
DIGITAL ARTISTE OF THE YEAR
PSQUARE (NIGERIA)
WIZKID (NIGERIA)
A.K.A (SOUTH AFRICA)
TIWA SAVAGE (NIGERIA)
DAVIDO (NIGERIA)
CASSPER NYOVEST (SOUTH AFRICA)
TEKNO (NIGERIA)
BEST COLLABORATION
MR EAZI FT EFYA – SKINTIGHT (NIGERIA / GHANA)
PATORANKING FT SARKODIE – NO KISSING (NIGERIA / GHANA)
EDDY KENZO FT NINIOLA – MBILO MBILO REMIX (UGANDA / NIGERIA)
EMTEE FT WIZKID & AKA – ROLL UP (SOUTH AFRICA / NIGERIA)
DJ MAPHORISA FT WIZKID & DJ BUCKZ – SOWETO BABY (SOUTH AFRICA / NIGERIA)
PHYNO FT OLAMIDE – FADA FADA (NIGERIA)
OLAMIDE FT WANDE COAL – WHO YOU EPP (NIGERIA)
HARRY SONG FT OLAMIDE, KCEE – RAGGAE BLUES (NIGERIA)
MASTERKRAFT FT FLAVOUR & SARKODIE – FINALLY (NIGERIA / GHANA)
VIDEO OF THE YEAR
PANA BY TEKNO DIRECTED BY CLARENCE PETERS (NIGERIA)
AJE BY ALIKIBA, DIRECTED BY MEJI (NIGERIA)
BABANLA BY WIZKID DIRECTED BY SESAN (NIGERIA)
ONE TIME BY A.K.A DIRECTED BY AKA & ALESSIO
SIN CITY BY KISS DANIEL DIRECTED BY H2G FILMS (NIGERIA)
EMMERGENCY BY D’BANJ DIRECTED BY UNLIMITED L.A (NIGERIA)
MADE FOR YOU BY BANKY W DIRECTED BY BANKY W (NIGERIA)
GBAGBE OSHI BY DAVIDO DIRECTED BY SLASH (NIGERIA)
PRAY FOR ME BY DAREY DIRECTED BY MEX (NIGERIA)
BEST GROUP OR DUO
SAUTI SOL (KENYA)
MAFIKIZOLO (SOUTH AFRICA)
MICASA (SOUTH AFRICA)
NAVY KENZO (TANZANIA)
R2BEES (GHANA)
TOOFAN (TOGO)
PSQUARE (NIGERIA)
VVIP (GHANA)
SONG OF THE YEAR
KWESTA FT CASSPER NYOVEST – NGUD (SOUTH AFRICA)
MR EAZI – HOL UP (NIGERIA)
PATORANKING FT SARKODIE – NO KISSING (NIGERIA)
WIZKID – BABANLA (NIGERIA)
TEKNO – PANA (NIGERIA)
EMTEE FT WIZKID – ROLL UP (SOUTH AFRICA / NIGERIA)
DJ MAPHORISA FT WIZKID & DJ BUCKZ – SOWETO BABY (SOUTH AFRICA / NIGERIA)
OLAMIDE FT WANDE COAL – WHO YOU EPP (NIGERIA)
D’BANJ – EMERGENCY (NIGERIA)
BEST NEW ARTISTE
KOKER (NIGERIA)
YCEE (NIGERIA)
MR EAZI (NIGERIA)
EMTEE (SOUTH AFRICA)
SIMI (NIGERIA)
NINIOLA (NIGERIA)
TEKNO (NIGERIA)
NASTY C (SOUTH AFRICA)
VIEWERS CHOICE
MR SOLDIER – FALZ FT. SIMI (NIGERIA)
BABANLA – WIZKID (NIGERIA)
OSINACHI BY HUMBLESMITH FT DAVIDO (NIGERIA)
PANA BY TEKNO (NIGERIA)
HOLLUP BY MR EAZI (NIGERIA)
PICK UP – ADEKUNLE GOLD (NIGERIA)
MAMA – KISS DANIEL (NIGERIA)
LISTENERS CHOICE
LAGOS TO KAMPALA – RUNTOWN FT WIZKID (NIGERIA)
BABANLA – WIZKID (NIGERIA)
OMO ALHAJI – YCEE (NIGERIA)
PANA BY TEKNO (NIGERIA)
WHO YOU EPP – OLAMIDE FT WANDE COAL (NIGERIA)
OLUWA NI – REEKADO BANKS (NIGERIA)
PICK UP – ADEKUNLE GOLD (NIGERIA)
SKINTIGHT – MR EAZI FT EFYA (NIGERIA / GHANA)
AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR
WIZKID (NIGERIA)
VANNESSA MDEE (TANZANIA)
DIAMOND PLATINUMZ (TANZANIA)
SARKODIE (GHANA)
YEMI ALADE (NIGERIA)
OLAMIDE (NIGERIA)
AFRICAN PRODUCER OF THE YEAR
DJ MAPHORISA (SOUTH AFRICA)
GOSPEL ON THE BEAT (NIGERIA)
MASTERKRAFT (NIGERIA)
YOUNG JOHN (NIGERIA)
LEGENDURY BEATS (NIGERIA)
SESS THE PROBLEM KID (NIGERIA)